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Serdar Topraktepe’nin acı günü

Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe’nin ağabeyi Ayhan Topraktepe vefat etti.

Serdar Topraktepe’nin acı günü
Berker İşleyen

Beşiktaş’ın sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, "Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlerinden Serdar Topraktepe’nin kıymetli ağabeyi Ayhan Topraktepe’nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ayhan Topraktepe’nin cenazesi, yarın (27 Haziran) Avcılar Denizköşkler Camii’nde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet; Topraktepe ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

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