YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Serdar Ünsal, “Ermenistan Lübnan’dan gönüllü asker ve para dileniyor”

Serdar Ünsal, “Ermenistan Lübnan’dan gönüllü asker ve para dileniyor”

IĞDIR HABERLERİ  | 04.11.2020 13:16 | Son Güncelleme

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan yardımcısı Serdar Ünsal, “Azerbaycan Ordusu karşısında yenilen Ermenistan Lübnan’dan gönüllü asker ve para yardımı dileniyor” dedi.Ünsal, “Azerbaycan karşısında çaresiz kalan ve çok sayıda askerini kaybeden Ermenistan ordusuna, Lübnan’daki Ermeniler gönüllü asker ve para toplamak için seferber oldular.

Serdar Ünsal, “Ermenistan Lübnan’dan gönüllü asker ve para dileniyor”

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan yardımcısı Serdar Ünsal, “Azerbaycan Ordusu karşısında yenilen Ermenistan Lübnan’dan gönüllü asker ve para yardımı dileniyor” dedi.
Ünsal, “Azerbaycan karşısında çaresiz kalan ve çok sayıda askerini kaybeden Ermenistan ordusuna, Lübnan’daki Ermeniler gönüllü asker ve para toplamak için seferber oldular. Lübnan da Ermenilerin yaşadığı mahallelerde, Dağlık Karabağ’da savaşmak için para yardımı ve gönüllü asker toplama masaları kurarak gönüllü asker ve para dilenmeye başladılar. Bu da Ermeni ordusunun tükendiğini savaşacak asker bulamadığını göstermektedir” şeklinde konuştu.
Ermenistan Devlet başkanı Paşiyan’a seslenen Serdar Ünsal, “Kişisel hırs ve koltuğunuz için askerlerinizi vatandaşlarınızı öldürmeyin. İşgal ettiğiniz topraklardan çekilin kendi sınırlarınıza gidin gerçi bugün yaşadığınız topraklarda Türk toprağıdır. Bir gün sıra oraya da gelecektir. Ermeni diasporasının oyununa gelmeyin savaşacak askeriniz kalmamış ki Lübnan’dan gönüllü asker topluyorsunuz para dileniyorsunuz. Siz bir savaş suçlusunuz. Ellerinizde masum insanların bebeklerin kanı vardır” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mucize kurtuluşlar! Mucize kurtuluşlar!
Doğu Anadolu'yu esir aldı! Ulaşımda kar engeliDoğu Anadolu'yu esir aldı! Ulaşımda kar engeli
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Bakan Koca'dan Kovid-19 testi pozitif çıkanlara filyasyon uyarısı:
Bakan Koca'dan Kovid-19 testi pozitif çıkanlara filyasyon uyarısı:
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Doktor oğullarını ziyareti sırasında depremde hayatını kaybeden baba defnedildi
Doktor oğullarını ziyareti sırasında depremde hayatını kaybeden baba defnedildi
Sivas’a mevsimin ilk karı yağdı
Sivas’a mevsimin ilk karı yağdı

Iğdır Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
05:04
Sabah
06:29
Öğle
11:52
İkindi
14:40
Akşam
17:06
Yatsı
18:25
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.