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Serdivan Belediyesi çocuklar için etkinlik videoları hazırlıyor

SAKARYA HABERLERİ  | 15.04.2020 15:41 | Son Güncelleme

Serdivan Belediyesi çocuklar için etkinlik videoları hazırlıyor.Korona virüs sürecinde eğitimlerine ara veren Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, tüm çocukların evlerinde yapabilecekleri atölye etkinliklerini dijital ortamda paylaşıyor.

Serdivan Belediyesi çocuklar için etkinlik videoları hazırlıyor

Serdivan Belediyesi çocuklar için etkinlik videoları hazırlıyor.
Korona virüs sürecinde eğitimlerine ara veren Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, tüm çocukların evlerinde yapabilecekleri atölye etkinliklerini dijital ortamda paylaşıyor. Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi Youtube kanalında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan atölye etkinlikleriyle, çocukların evlerinde verimli zaman geçirmeleri amaçlanıyor. Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi’nden yapılan açıklamada, çocukların da video içeriklerinden hareketle yapmış oldukları çalışmaları ebeveynleri aracılığıyla sosyal medya hesaplarından #evdeöğreniyorum etiketiyle paylaşabilecekleri ifade edildi.

Serdivan Belediyesi çocuklar için etkinlik videoları hazırlıyor

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