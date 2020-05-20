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Serdivan Belediyesi ekipleri dilencilere göz açtırmıyor

SAKARYA HABERLERİ  | 20.05.2020 19:25 | Son Güncelleme

Serdivan Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde dilencilere gözaçtırmıyor.Serdivan Belediyesi pandemi süreciyle ilgili olarak yürütmüş olduğu çalışmaların yanı sıra ilçenin huzur ve güvenliği noktasında da fırsatçılara göz açtırmıyor.

Serdivan Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde dilencilere gözaçtırmıyor.
Serdivan Belediyesi pandemi süreciyle ilgili olarak yürütmüş olduğu çalışmaların yanı sıra ilçenin huzur ve güvenliği noktasında da fırsatçılara göz açtırmıyor. Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşların manevi duygularını istismar ederek para isteyen dilencilere yönelik denetimlere aralıksız devam ederken, yakalanan kişiler hakkında işlem yapıyor. Konu ile ilgili Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamada; vatandaşlardan özellikle Ramazan ayını fırsat bilerek kendilerinden para veya yardım talep eden kişilere kesinlikle inanmamaları ve herhangi bir yardımda bulunmamaları istenirken, böyle bir durumla karşılaşmaları halinde 444 5450 numaralı çağrı merkezine bildirmeleri istendi.

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