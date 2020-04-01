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Serdivan Belediyesi hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü oldu

SAKARYA HABERLERİ  | 01.04.2020 15:59 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşları sosyal hizmetler noktasında yalnız bırakmayan Serdivan Belediyesi, hayırsever işletmeciler tarafından hazırlanan ekmekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.Türkiye’de ilk korona virüs vakası tespit edilmeden önce önlemlerini alan Serdivan Belediyesi hazırlanan acil eylem planı çerçevesinde korona virüsle mücadele çalışmalarını hız kesmeden devam ettirirken, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kaymakamlığın belirlemiş olduğu ihtiyaç sahiplerine de periyodik olarak erzak yardımında bulunuyor.Korona virüsün bulaşmasını ve yayılmasını önlemek için 7’den 70’e herkesin kendine gönüllü karantina uygulaması gerektiğini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Vatandaşlarımızın bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmeleri için kesinlikle ve kesinlikle dışarıya çıkmamaları, tehlike geçene kadar evlerinde vakit geçirmeleri gerekmektedir.

Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşları sosyal hizmetler noktasında yalnız bırakmayan Serdivan Belediyesi, hayırsever işletmeciler tarafından hazırlanan ekmekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
Türkiye’de ilk korona virüs vakası tespit edilmeden önce önlemlerini alan Serdivan Belediyesi hazırlanan acil eylem planı çerçevesinde korona virüsle mücadele çalışmalarını hız kesmeden devam ettirirken, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kaymakamlığın belirlemiş olduğu ihtiyaç sahiplerine de periyodik olarak erzak yardımında bulunuyor.
Korona virüsün bulaşmasını ve yayılmasını önlemek için 7’den 70’e herkesin kendine gönüllü karantina uygulaması gerektiğini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Vatandaşlarımızın bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmeleri için kesinlikle ve kesinlikle dışarıya çıkmamaları, tehlike geçene kadar evlerinde vakit geçirmeleri gerekmektedir. Özellikle bu süreçten olumsuz anlamda etkilenen yaşlılarımıza ayrıca hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Bu noktada başımızın tacı olan yaşlılarımızı korumalı, onlara karşı sosyal mesafe kuralına uymalıyız. Bizler; korona virüsle mücadelede belediye olarak yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde vatandaşlarımızın bu süreci maddi ve manevi anlamda en hafif şekilde atlatabilmeleri için tüm gayretimizle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu noktada kaymakamlığımız başta olmak üzere muhtarlarımızla ve tüm paydaşlarımızla birlikte koordineli şekilde hareket ediyoruz. Daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza temel gıda noktasında belediye olarak yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Bu dayanışma duygusuyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımda bulunmak isteyen esnafımızla vatandaşlarımız arasında da köprü kuruyoruz. Bizim aracılığımızla yaptığı ekmekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen esnafımızın da talebini yerine getirdik. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi şartlar ne olursa olsun biz bize yeteriz. İşte bizi bu süreçte daha da motive eden bu dayanışma bilinci, birlikteliğimiz. Allah’ın izniyle hep birlikte en kısa sürede normal hayatımıza döneceğiz” dedi.

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