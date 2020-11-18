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Serdivan Belediyesi, korona virüs denetimlerini sıklaştırdı

SAKARYA HABERLERİ  | 18.11.2020 18:20 | Son Güncelleme

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri korona virüs önlemleri kapsamında ilçe genelinde kapalı ve açık alanlardaki denetimlerini sıkılaştırdı.İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs salgını ile ilgili açıkladığı yeni tedbirler kapsamında Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, emniyet birimlerinin de katıldığı denetimlerde tüm kafe, restoran, lokanta, pastane, fırın ve pazar yerlerini denetledi.

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri korona virüs önlemleri kapsamında ilçe genelinde kapalı ve açık alanlardaki denetimlerini sıkılaştırdı.
İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs salgını ile ilgili açıkladığı yeni tedbirler kapsamında Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, emniyet birimlerinin de katıldığı denetimlerde tüm kafe, restoran, lokanta, pastane, fırın ve pazar yerlerini denetledi. Yeni genelgede yayınlanan tedbirler hakkında esnafı bilgilendiren ekipler, işletmeleri tek tek dolaşarak hijyen, maske ve eldiven kullanımı, ürünlerin son kullanma tarihleri gibi konularda denetim gerçekleştirdi. Son günlerde artan vaka sayısına bağlı olarak alınan yeni kararlara uyulması noktasında Serdivan genelinde ilgili kurumlarla birlikte denetimlere devam edileceği belirtildi.

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