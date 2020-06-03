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Serdivan Belediyesi normalleşme sürecinde esnafın yanında

SAKARYA HABERLERİ  | 03.06.2020 09:49 | Son Güncelleme

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, normalleşme süreci kapsamında dükkanlarını açan esnaflara misafir oldu.Hafta başından itibaren yeni normal döneme girildiğini ve bunun da kontrollü sosyal hayat olduğunu belirten Başkan Alemdar, pandemi süresince gösterilen hassasiyetin aynı şekilde yeni dönemde de devam ettirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, normalleşme süreci kapsamında dükkanlarını açan esnaflara misafir oldu.
Hafta başından itibaren yeni normal döneme girildiğini ve bunun da kontrollü sosyal hayat olduğunu belirten Başkan Alemdar, pandemi süresince gösterilen hassasiyetin aynı şekilde yeni dönemde de devam ettirilmesinin önemine vurgu yaptı. Çalışmalarına bir süre ara vermek zorunda kalan esnafların bu dönemde mağduriyet yaşamaması için devletin tüm olanaklarını seferber ettiğini belirten Başkan Alemdar, bu süreçte Serdivan Belediyesi’nin de tüm imkanlarıyla esnafın yanında olduğunu belirtti. Başkan Alemdar misafir olduğu esnaflara lokanta, restoran, kafe ve işyerlerinde alınması gereken önlemler kapsamında da bilgilendirirken, bu bağlamda yayınlanan son genelgedeki hususların son derece önemli olduğunu ve mutlak surette uyulması gerektiğini belirtti. Alemdar işletme sahiplerine Serdivan Belediyesi’nin hazırladığı broşürlerin yanı sıra belediyenin ürettiği ücretsiz maskelerden takdim etti.
Kontrollü sosyal hayat döneminde üç hususun büyük önem arz ettiğini dile getiren Alemdar, “Bu süreçte faaliyetlerine ara vermek zorunda olan tüm esnaflarımıza da yeni dönemin hayırlı olması temennisiyle bol kazançlar diliyoruz. Kontrollü sosyal hayat olarak nitelendirdiğimiz yeni dönemde maske, sosyal mesafe ve hijyene artık daha fazla özen göstereceğiz. Bu süreçte hepimiz büyük bir tecrübe edindik. İnşallah bu süreçleri bir daha yaşamayız ama her olasılığa karşı da hazırlıklı olduğumuzu belirtmek isterim. Ne olursa olsun Serdivan’da kimse yalnız değil. Biz tüm ekibimizle 24 saat hemşehrilerimizin yanındayız, hizmetindeyiz” dedi.

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