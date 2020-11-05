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Serdivan Belediyesinden HES kodu zorunluluğu

SAKARYA HABERLERİ  | 05.11.2020 18:23 | Son Güncelleme

Serdivan Belediyesi’nin tüm birimlerine girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluğu uygulanıyor.Korona virüsle mücadele kapsamında Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda Serdivan Belediyesi’nin tüm birimlerine girişlerde, HES kodları görevli personel tarafından kontrol ediliyor.

Serdivan Belediyesi’nin tüm birimlerine girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluğu uygulanıyor.
Korona virüsle mücadele kapsamında Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda Serdivan Belediyesi’nin tüm birimlerine girişlerde, HES kodları görevli personel tarafından kontrol ediliyor. Yeni uygulama kapsamında, kararın alındığı ilk andan itibaren gerekli tüm teknik tedbirlerin alındığı ve uygulanmaya başlandığı belirtildi. Bina girişlerinde HES kodlarının kontrolünün yanı sıra ateş ölçerlerle gelenlerin ateşleri ölçülüyor, maskelerini yenilemek isteyenlere ücretsiz maske dağıtılıyor. HES kodunun mobil uygulamadan, E- Devlet üzerinden veya SMS ile alınabileceğini dile getiren yetkililer; vatandaşların HES kodu ile ilgili gösterdikleri duyarlılığın, iş ve işlemlerin daha hızlı ve sağlıklı yürütülmesi noktasında önemli olduğunu ifade ettiler.

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