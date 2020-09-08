Serdivan Belediyesi’nden ilçeye estetik dokunuş

Serdivan Belediyesi bir yandan ekonomik ömrünü tamamlayan yollarda yenileme çalışmalarını sürdürürken diğer yandan ilçedeki sokaklarda ve park alanlarında temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Kemalpaşa Mahallesi’nde zamana ve kullanıma bağlı olarak ekonomik ömrünü tamamlayan ara sokaklarda onarım çalışması gerçekleştirirken, Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de Esentepe Mahallesi’ndeki park, bahçe ve yol kenarlarının yabani ot temizliğini sürdürüyor. Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; her gün farklı bir noktada ekipler tarafından genel temizlik çalışması yapıldığı ifade edilirken; rutin temizliğin haricinde özellikle korona virüs tedbirleri kapsamında çocuklar için parklarda ve diğer sosyal alanlarda yapılan çalışmaların detaylandırıldığı belirtildi.

