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Serdivan Belediyesi’nin sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapacak

SAKARYA HABERLERİ  | 30.04.2020 16:25 | Son Güncelleme

Serdivan Belediye ekipleri 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapacak.Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Serdivan genelinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Serdivan Belediyesi’nin sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapacak

Serdivan Belediye ekipleri 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapacak.
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Serdivan genelinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Alemdar, bu süreçte vatandaşların ilçe genelinde hizmet verecek olan eczane, fırın ve akaryakıt istasyonlarının bilgilerine Belediye’nin internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından ulaşabileceklerini söyledi. Serdivan Belediyesi ile 4445450 çağrı merkezi ve 05316085676 WhatsApp iletişim hattı üzerinden de 7/24 iletişime geçilebileceğini dile getiren Başkan Yusuf Alemdar, “Hemşehrilerimizin tüm taleplerini karşılamak için süreç başladığı günden bu güne görev başındayız. Üç günlük sokağa çıkma yasağı boyunca da tüm ekip arkadaşlarımızla sahada olmaya devam edeceğiz. Sizlere bir telefon kadar yakınız. Çağrı merkezimiz ve WhatsApp iletişim hattımız üzerinden bizimle irtibata geçmeniz yeterli. Günün her saati vatandaşlarımız taleplerini bizlere iletebilir” dedi.

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Akyazi
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Arifiye
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