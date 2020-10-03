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Serdivan Gölpark’ın ihalesi sonuçlandı

SAKARYA HABERLERİ  | 03.10.2020 11:16 | Son Güncelleme

Sapanca Gölü kıyısında yer alan Serdivan Belediyesi Gölpark Sosyal Tesisleri’nin birinci etap ihalesi sonuçlandı.Bu kapsamda 24 Eylül’de Belediye Encümen Salonu’nda açık teklif usulü ile gerçekleşen ihaleye üç firmanın teklif verdiği belirtilirken ihale sonucunun komisyonun değerlendirmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacağı belirtilmişti.

Serdivan Gölpark’ın ihalesi sonuçlandı

Sapanca Gölü kıyısında yer alan Serdivan Belediyesi Gölpark Sosyal Tesisleri’nin birinci etap ihalesi sonuçlandı.
Bu kapsamda 24 Eylül’de Belediye Encümen Salonu’nda açık teklif usulü ile gerçekleşen ihaleye üç firmanın teklif verdiği belirtilirken ihale sonucunun komisyonun değerlendirmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacağı belirtilmişti. Konuyla ilgili Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, komisyon tarafından değerlendirmenin tamamlandığı, birinci etabın 10 yıllığına aylık 27 bin 750 tl bedelle işletme hakkını ihalede en yüksek teklifi veren firmaya verildiği bildirildi.

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