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Serdivan kışa hazır

11.01.2021 19:35 | Son Güncelleme:
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Serdivan Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri kış öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.Kış şartlarının yavaş yavaş kendini hissettirdiği bugünlerde Serdivan Belediyesi meteorolojinin açıkladığı veriler doğrultusunda olası kar yağışı ve buzlanmaya karşı tüm tedbirlerini aldı.

Serdivan Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri kış öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.
Kış şartlarının yavaş yavaş kendini hissettirdiği bugünlerde Serdivan Belediyesi meteorolojinin açıkladığı veriler doğrultusunda olası kar yağışı ve buzlanmaya karşı tüm tedbirlerini aldı. Olumsuz hava koşullarına karşı önceden oluşturulan ekipler 24 saat görev başında olacak. İlçenin yüksek kesimlerinde acil müdahale ekipleri de hazır bulundurulacak.
Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda Kar Timleri’nin tüm personel ve ekipmanlarıyla ilçe genelinde görev yapacağı belirtildi.
Geçtiğimiz yıl yaşanan yoğun kar yağışında yollara süratle müdahale eden ve ana caddelerin yanısıra tüm sokakları da açık tutan Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kış da ilçe genelinde vardiya sistemiyle sahada olacak. Kent genelinde tüm tedbirlerin alındığını ve Asfalt Plenti’nde kurulan koordinasyon ofisinde gelen bilgilerin anlık olarak değerlendirilerek karla mücadele ekiplerinin müdahale edilecek bölgelere önceden sevk edildiğini ifade eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vatandaşların tüm talep ve şikayetlerini Belediye’nin 444 54 50 numaralı çağrı merkezine 24 saat iletebileceklerini söyledi.

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