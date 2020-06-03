YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Serdivan’da normalleşmenin ilk haftasında pazar yerleri denetlendi

Serdivan’da normalleşmenin ilk haftasında pazar yerleri denetlendi

SAKARYA HABERLERİ  | 03.06.2020 15:31 | Son Güncelleme

Normalleşmenin ilk haftasında Serdivan Belediyesi ekipleri pazar yerleri denetlendi.Serdivan Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamında normalleşme uygulamalarını hayata geçirirken, tedbirler kapsamında denetimlerini de aralıksız sürdürüyor.

Normalleşmenin ilk haftasında Serdivan Belediyesi ekipleri pazar yerleri denetlendi.
Serdivan Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamında normalleşme uygulamalarını hayata geçirirken, tedbirler kapsamında denetimlerini de aralıksız sürdürüyor. Yeni normal döneminin ilk haftasında Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kurulan semt pazarlarını denetledi. Ekipler, sosyal mesafe konusunda vatandaşlara ve pazar esnafına uyarılarda bulunurken, Pazar yerlerindeki kontrol noktalarında maskesiz girişlere izin verilmedi. Zabıta Ekipleri, pazarcı esnafının yanı sıra alışverişe gelen vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif: Ya benimle ol ya da... Kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif: Ya benimle ol ya da...
KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecekKYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

Sakarya Namaz Vakitleri 3 Haziran Çarşamba

İmsak
03:26
Sabah
05:21
Öğle
13:02
İkindi
17:00
Akşam
20:32
Yatsı
22:19

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Çarşamba

Adanur Eczanesi
Adapazari
Çınar Eczanesi
Adapazari
Eser Eczanesi
Adapazari
Kent Eczanesi
Yenikent
Altınköşe Eczanesi
Akyazi
Değirmentepe Eczanesi
Arifiye
Ferizli Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bisiklet için biriktirdiği parayı bağışlayan ilkokul öğrencisine esnaftan bayram sürprizi

Bisiklet için biriktirdiği parayı bağışlayan ilkokul öğrencisine esnaftan bayram sürprizi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehirdeki her haneye maske ulaştırmak için proje başlattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehirdeki her haneye maske ulaştırmak için proje başlattı

Sakarya’da fideye talep arttı

Sakarya’da fideye talep arttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.