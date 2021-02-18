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Serdivan’da yaşlılara kandil hediyesi

18.02.2021 18:50 | Son Güncelleme:
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Serdivan Belediyesi ekipleri, Regaib Kandili dolayısıyla ilçede yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret ederek, kandil için hazırladıkları paketleri takdim etti.Pandemi sebebiyle risk gurubunda bulunan ve bu süreci evlerinde geçiren vatandaşlarla 24 saat iletişim halinde olan Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü görevlileri, vatandaşların ev temizliğinden, kişisel bakımlarına, alışverişlerinden, doktor kontrollerine ve ilaçlarının teminine kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Serdivan Belediyesi ekipleri, Regaib Kandili dolayısıyla ilçede yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret ederek, kandil için hazırladıkları paketleri takdim etti.
Pandemi sebebiyle risk gurubunda bulunan ve bu süreci evlerinde geçiren vatandaşlarla 24 saat iletişim halinde olan Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü görevlileri, vatandaşların ev temizliğinden, kişisel bakımlarına, alışverişlerinden, doktor kontrollerine ve ilaçlarının teminine kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Yaşlı Destek Hattına kayıtlı vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra onları özel günlerde de yalnız bırakmayan belediye ekipleri, Regaib Kandili dolayısıyla yaşlıları ziyaret ederek, özel hazırladıkları paketleri takdim etti.

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