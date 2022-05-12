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Serel Yereli'nin göğüs dekolteli pozu olay oldu! "Dekolte vermek için mi eğildin?"

12.05.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2012 yılında O Ses Türkiye programına katılan Serel Yereli, Whenever şarkısını seslendirmiş ancak ilk turda elenmişti. Şimdilerde adeta Instagram fenomeni haline gelen Serel Yereli, birbirinden açık pozlarıyla gündemden düşmüyor.

Serel Yereli'nin göğüs dekolteli pozu olay oldu! "Dekolte vermek için mi eğildin?"

Serel Yereli adeta Instagram'ın en cesur isimlerinden biri oldu. Bir süredir İngiltere'de yaşayan Yereli'den peş peşe birbirinden cesur pozlar geliyor. Yereli bu defa göğüs dekolteli kıyafetiyle poz verdi.

SEREL YERELİ'DEN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ!

27 yaşındaki Serel Yereli geçtiğimiz günlerde sütyensiz pozuyla Instagram'ı sallamıştı.

Serel Yereli'nin göğüs dekolteli pozu olay oldu!

Her pozunda çıtayı yükselten cesur fenomen bu kez de göğüs dekotleli pozunu paylaştı.

Serel Yereli'nin göğüs dekolteli pozu olay oldu!

Serel Yereli'nin, alttan çekilen dekolteli pozuna, "Dekolte vermek için mi eğildin?" "Yine bugünlerden sütyen yok arkadaşlar" gibi yorumlar geldi.

Serel Yereli'nin göğüs dekolteli pozu olay oldu!

İzmir doğumlu Serel Yereli'nin çocukluğu yurt dışında geçti.

Serel Yereli'nin göğüs dekolteli pozu olay oldu!

Şarkılarıyla akıllara kazınan Yereli, 2016'da yayınlanan Bodrum Masalı dizisinde oynadı.

Serel Yereli'nin göğüs dekolteli pozu olay oldu!

İşte Serel Yereli'nin Instagram pozları...

Serel Yereli'nin göğüs dekolteli pozu olay oldu!

Serel Yereli'nin göğüs dekolteli pozu olay oldu!

Serel Yereli'nin göğüs dekolteli pozu olay oldu!

Serel Yereli'nin göğüs dekolteli pozu olay oldu!

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Anahtar Kelimeler:
Serel Yereli Instagram
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