Serel Yereli'nin göğüs dekolteli pozu olay oldu! "Dekolte vermek için mi eğildin?"

Serel Yereli adeta Instagram'ın en cesur isimlerinden biri oldu. Bir süredir İngiltere'de yaşayan Yereli'den peş peşe birbirinden cesur pozlar geliyor. Yereli bu defa göğüs dekolteli kıyafetiyle poz verdi.

SEREL YERELİ'DEN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ!

27 yaşındaki Serel Yereli geçtiğimiz günlerde sütyensiz pozuyla Instagram'ı sallamıştı.

Her pozunda çıtayı yükselten cesur fenomen bu kez de göğüs dekotleli pozunu paylaştı.

Serel Yereli'nin, alttan çekilen dekolteli pozuna, "Dekolte vermek için mi eğildin?" "Yine bugünlerden sütyen yok arkadaşlar" gibi yorumlar geldi.

İzmir doğumlu Serel Yereli'nin çocukluğu yurt dışında geçti.

Şarkılarıyla akıllara kazınan Yereli, 2016'da yayınlanan Bodrum Masalı dizisinde oynadı.

İşte Serel Yereli'nin Instagram pozları...





