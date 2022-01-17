Seren Serengil ve Bircan Bali'nin programında Gülşen sansürlendi! Herkes Seren Serengil'in transparan detayına takıldı

Seren Serengil ve Bircan Bali'nin sunduğu Söylemezsem Olmaz'ın konuğu Demet Akalın idi. Akalın'ın konuk olduğu programda konuşulan konulardan biri de Gülşen'in transparan sahne kıyafeti oldu. Seren Serengil konuya dair daha önce de paylaşım yaparak Gülşen'i eleştirmişti. Yayında da benzer şekilde eleştirilerini dile getirdi.

Ancak yayın sırasında konuşmalardan ziyade Gülşen'in ekranda blurlanması dikkat çekti. Sunucular kıyafeti abartılı bulunca ekranda sansürlenmesi karar verdi. Bali konuşmasında "Blurlama sebebimiz bizi ekranda çocukların da izlemesi" dedi.

Seren Serengil ise konuşmasında "Striptiz kulüplerindeki garsonlar gibi giyinmiş. Buna ihtiyacın yok" yorumunda bulundu.

Söylemezsem Olmaz'ın Gülşen'e blur uygulaması Instagram'da da gündem oldu. Pek çok kullanıcı buna tepki gösterirken "Seren Serengil de transparan giymiş", "Seren'i de blurlasaydınız" yorumunda bulundu.



