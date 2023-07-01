Serenay Sarıkaya bikinili doğum günü pozu ile nefes kesti! "Ateş ediyor vay anam!"

Serenay Sarıkaya 'doğum günü' paylaşımı ile sosyal medyayı salladı. Tanınmış bir aileden gelen Aslan Soykan ile kendisiyle benzer sorunlar yaşayan psikolog Devin Akın'ın tanışması sonrası; aile içinde yaşanan durumların anlatıldığı dizide, sergilediği oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya'nın doğum gününü kutlayan ünlü isimlerden biri de Şahmaran'daki partneri Burak Deniz oldu.

BEYAZ BİKİNİ ÜSTÜNÜ AŞAĞI ÇEKTİ

Paylaşımına yeni doğan notunu düşen ünlü oyuncu beyaz bikinili pozuyla görenleri büyüledi.

Çok sayıda ünlü isim yaptıkları yorumlarla oyuncuya iltifat ederken birçok sosyal medya kullanıcısı da emoji göndererek güzelliğine atıfta bulundu.

"DAHA İYİSİ YOK!"

Ünlü oyuncuya; "Ateş ediyor vay anam!", "İyi ki doğmuş dünyanın en güzel kadını", "Doğaüstü bir güzelliksin Serenay", "Daha iyisi yok" gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, tatilden paylaştığı pozlarla bir süre daha adından söz ettireceğe benziyor.





