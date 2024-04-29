Serenay Sarıkaya'dan sonra Hasan Can Kaya... Cem Yılmaz daha fazla dayanamadı

Cem Yılmaz son günlerde gerek paylaşımları gerek şovunda söylediği sözlerle gündemden düşmüyor. Eski aşkı Serenay Sarıkaya'nın göğüs dekoltesine gönderme yaptığına dair iddialarla gündeme gelen Cem Yılmaz'ın Hasan Can Kaya yorumu da dikkat çekmişti.

Yılmaz meslektaşını küfürlü konuşmasına gönderme yaparak "O böyle konuşuyor ya; ‘Naber a., iyi sen a.’, siz de Gebze’den gelin tamam mı a.?" ifadelerini kullanmıştı.

Kaya ise, "Kısa bir sakatlık geçirdim, oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş" deyince ortalık karışmıştı.

Yılmaz şimdi ne paylaşsa Kaya'ya gönderme olarak algılanmaya başladı.

Cem Yılmaz da bu durumu ti'ye alarak bir caps paylaştı ve fanlarından beğeni aldı.







