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  4. "Serenay Sarıkaya ile oynayacaktım" gerilimi! Ölüm tehditleri savurdu

"Serenay Sarıkaya ile oynayacaktım" gerilimi! Ölüm tehditleri savurdu

23.10.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde ilginç olay... Kendisine oyuncu Serenay Sarıkaya ile birlikte Medcezir dizisinde başrol oynatacaklarını, fakat kandırıldığını ileri süren 25 yaşında ki Tayfur D, film şirketini bastı, otomobillere zarar verdi, ölüm tehditleri savurdu...

Kendisine başrol verileceğini iddia eden bir kişi, ünlü ismin danışmanlığını yapan prodüksiyon şirketini bastı. Başrolde oynayacaksın diyerek kandırılıdğını iddia eden adam park halindeki otomobillere zarar verdi.

Tv100'de ekrana gelen haberde Serenay Sarıkaya ile başrol oynaması gerektiğini söyleyen şahıs, oyunculara ait otomobillire zarar verdi. Etrafa ölüm tehditleri savurdu.

Görüntülerin adresi İstanbul Beşiktaş... Tayfur D. İsimli bir kişi Serenay Sarıkaya, Bergüzar Korel, Ezgi Mola, Erkan Can gibi birçok ünlünün danışmanlığını yapan şirketin Beşiktaşta'ki ofisine gitti.

Dış kapıdan villanın bahçesine atlayan şahıs etrafına bağırmaya başladı.

KANDIRILDIĞINI SÖYLEDİ

Kendisinin kandırıldığını söyleyen 25 yaşında ki Tayfur D. Serenay Sarıkaya ile görüşmek istediğini söyledi.

Etrafına küfür ve hakaretler yağdıran şahıs kimsenin dışarı çıkmaması üzerine sinirlendi.

Eline geçirdiği bir metrelik demir küllükle etrafa saldırdı. Villa bahçesinde bulunan ve oyunculara ait olan otomobillere zarar verdi.

ÖLÜM TEHDİTLERİ SAVURDU

Şahıs daha sonra şirketin camlarını kırarak ölüm tehditleri savurdu.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri 25 yaşındaki Tayfur D.'yi gözaltına aldı.

İfadesinde kendisine Serenay Sarıkaya ile birlikte Medcezir dizisinde başrol oynatacaklarını ama kendisini aramadıklarını söyledi.

25 yaşında ki Tayfur D. çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Serenay Sarıkaya
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