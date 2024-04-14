Serenay Sarıkaya'nın dekoltesi gündemdeydi! Banu Alkan'dan 'silikon' yorumu

Serenay Sarıkaya sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Sarıkaya, son olarak Aile dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Adı şarkıcı Mert Demir ile anılan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde ABD'nin New York kentinde düzenlenen "GQ Global Creativity Awards" gecesine katılmıştı.

Geceye derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ve dağınık saçlarıyla katılan Sarıkaya'nın dekoltesi ve elbisesi çok konuşulmuştu.

"KARİZMAYI BOZUYOR"

Konuyla ilgili bir yorum da Banu Alkan'dan geldi. Alkan, Instagram hesabından Serenay Sarıkaya'nın dekolteli bir pozunu paylaştı.

Paylaşıma ise, "Göğüsler silikon olmasaydı keşke silikonlar karizmayı bozuyor, ne yazık ki" notunu düştü.







