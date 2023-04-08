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Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'li Şahmaran dizisi hakkında suç duyurusu

08.04.2023 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı Netflix'te yayınlanan Şahmaran dizisi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Yazar Yonca Sencar, kendisine ait eserde yer alan karakterlerin ve ana temanın "Şahmaran" dizisinde kullanıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'li Şahmaran dizisi hakkında suç duyurusu

20 Ocak'ta Netflix'te yayınlanan Şahmaran dizisi büyük beğeni toplamış ve uzun süre konuşulmuştu. Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dizi hakkında Yazar Yonca Sencar suç duyurusunda bulumdu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sencar, Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz’i buluşturan dizinin hikâyesinin 2016 yılında yazdığı 239 sayfalık 'Şahmeran İntikam' kitabından alındığını iddia etti.

şahmaran 1

Sencar, avukatı Naim Karakaya aracılığıyla senarist Pınar Bulut, yapımcı Tims&B Stüdyo Film ve Organizasyon Sanayi Ticaret A.Ş. yetkilileri ve yayıncı Netflix yetkilileri aleyhinde Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu ihlal suçlamasıyla suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Yazar Yonca Sencar, kitabında ailesini kaybettikten sonra sürgün bir hayat yaşayan Evvie’nin uzun yolculuğunu Tarsus adında hep hayalini kurduğu küçük kasabada bitirmesi ve burada sakin bir yaşam sürmeyi amaç edinmişken kendisini sırlarla dolu bir kabusun içinde bulma hikâyesini anlattığını belirtti ve şu açıklamayı yaptı:

“2015’te yazarak 2016 yılında piyasaya sürdüğüm Şahmeran İntikam kitabımı iznim olmaksızın işlenerek Netflix’te yayınlanan Şahmaran isimli diziye uyarlandığını gördüm. İlk olarak dizinin fragmanını izlediğimde eserimde yarattığım ve kurgulamış olduğum fantastik yılan adam ve Kızıl Cadı karakterleri dikkatimi çekti. Konuyla ilgili yapımcı ve yayıncı kuruma ivedilikle bu tecavüzün sonlandırılmaları gerektiğini belirtmeme rağmen dizinin başka bir kitaptan uyarlandığı geri dönüşünü aldım.

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Bunun üzerine tarafıma yapımcı ve yayıncı şirket tarafından belirtilen Emine Buzkan’ın 2010’da çıkartmış olduğu ‘Şah-ı Mar’ isimli kitabın ilk baskısını bulup inceledim. Bu kitapla dizinin arasındaki benzerlikler sadece karakter isimleri ve Mar ırkı noktasında olduğunu gördüm. Bu noktada karakterler ve karakterlerin arka planında dizinin omurgasını oluşturan karakterlerin özellikleri işlenerek benim eserimden alıntılandığı anlaşılmaktadır.

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Emine Buzkan’ın kitabında 17 yaşlarında ergen bir karakter olan Şahsu’nun yalnızca Maran karakteriyle arasındaki çocukça bir aşk anlatılmaktadır. Bunun haricinde kitapta fantastik öğelerin kısıtlı olduğu ve hatta Mar ırkı haricinde hiçbir fantastik öğe bulunmadığı göze çarpmaktadır.

Bu haliyle dizide bulunan karakterlerin birçoğunun benim eserimdeki karakterler üzerine oturtulduğu, sahnelendiği, ana temanın ve birçok fantastik öğenin benim eserimden intihal edildiği açıkça şekilde anlaşılmaktadır. Benim eser sahipliğimden kaynaklı tüm maddi manevi kişilik haklarım tecavüze uğramıştır. Bu sebeple tüm yasal haklarımı kullanacağımı kamuoyuna duyururum.”

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