Sergen Yalçın'a büyük şok! İstifa etmeyi bile düşünebilir...

Sergen Yalçın'ı takımın başına getirerek büyük bir sürprize imza atan Antalyaspor'un başı transfer yasağıyla dertte. Tecrübeli çalıştırıcıyı ikna ederken bu yasağın kalkacağının sözünü veren Antalyaspor yönetimi henüz sözünü yerine getiremedi.

SERGEN YALÇIN DURUMDAN RAHATSIZ

Bu sözün tutulmamasından dolayı rahatsız olduğu öğrenilen Sergen Yalçın'ın moralinin bozulduğu ve bu durumu yönetime aktardığı ifade edildi.

ANTALYASPOR UĞRAŞIYOR

Antalyaspor'un transfer engelini kaldırmak için uğraştığı ve olayı çözüme ulaştırmaya çalıştığı aktarıldı. Durumun devam etmesi halinde Sergen Yalçın'ın sezon sonunda görevi bırakacağı iddia ediliyor.





