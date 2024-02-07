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Sergen Yalçın'a büyük şok! İstifa etmeyi bile düşünebilir...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.02.2024 16:23 | Son Güncelleme:
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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başına geçerek büyük bir sürprize imza atan Sergen Yalçın'a kötü haber geldi. Antalyaspor'a imza atmadan önce transfer tahtasının açılacağının sözünü alan Sergen Yalçın'a verilen söz henüz tutulmadı. Hala daha transfer yasağı bulunan Antalyaspor'da moraller bir hayli bozuk durumda...

Sergen Yalçın'a büyük şok! İstifa etmeyi bile düşünebilir...

Sergen Yalçın'ı takımın başına getirerek büyük bir sürprize imza atan Antalyaspor'un başı transfer yasağıyla dertte. Tecrübeli çalıştırıcıyı ikna ederken bu yasağın kalkacağının sözünü veren Antalyaspor yönetimi henüz sözünü yerine getiremedi.

SERGEN YALÇIN DURUMDAN RAHATSIZ

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Bu sözün tutulmamasından dolayı rahatsız olduğu öğrenilen Sergen Yalçın'ın moralinin bozulduğu ve bu durumu yönetime aktardığı ifade edildi.

ANTALYASPOR UĞRAŞIYOR

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Antalyaspor'un transfer engelini kaldırmak için uğraştığı ve olayı çözüme ulaştırmaya çalıştığı aktarıldı. Durumun devam etmesi halinde Sergen Yalçın'ın sezon sonunda görevi bırakacağı iddia ediliyor.

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