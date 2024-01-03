Sergen Yalçın, Antalyaspor'a imza atarken ülkeleri karıştırdı! Kullandığı sözler sosyal medyanın diline düştü...

Sergen Yalçın döneminin ilk antrenmanına çıkan Antalyaspor'da ilginç bir detay ortaya çıktı. Dün resmi imzayı atan Sergen Yalçın'ın basın toplantısında ülkeleri karıştırdığı öğrenildi.

BASIN TOPLANTISINDA KARIŞTIRDI

Sergen Yalçın, Antalyaspor'un golcü oyuncusu Buksa ile ilgili açıklamalar yapmıştı. Yalçın, "Antalyaspor'a gelince şaşırdım. Buksa’yı biz Rusya’dan biliyorduk, takip ediyorduk. Çok başarılı bir oyuncu olacağına inanıyorum. Çalışırsa başarılı olur." demişti.

RUSYA'DA OYNAMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Buksa'yı Rusya'dan beri takip ettiklerini söyleyen Sergen Yalçın'ın ülkeleri karıştırdığı ortaya çıktı. Buksa'nın kariyerinin hiçbir döneminde Rusya'da oynamadığı öğrenilince sosyal medyada Sergen Yalçın'ın bu sözleri gündem oldu.





