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Sergen Yalçın, Antalyaspor'a imza atarken ülkeleri karıştırdı! Kullandığı sözler sosyal medyanın diline düştü...

03.01.2024 15:20 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın idaresinde, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Dün yapılan basın toplantısıyla resmi imzalar atılmıştı. Sergen Yalçın'ın basın toplantısında Adam Buksa ile ilgili kullandığı ifadelerin karıştırıldığı ortaya çıktı.

Sergen Yalçın, Antalyaspor'a imza atarken ülkeleri karıştırdı! Kullandığı sözler sosyal medyanın diline düştü...
Adam Buksa

Adam Buksa

POL Polonya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fraport TAV Antalyaspor
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Sergen Yalçın döneminin ilk antrenmanına çıkan Antalyaspor'da ilginç bir detay ortaya çıktı. Dün resmi imzayı atan Sergen Yalçın'ın basın toplantısında ülkeleri karıştırdığı öğrenildi.

BASIN TOPLANTISINDA KARIŞTIRDI

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Sergen Yalçın, Antalyaspor'un golcü oyuncusu Buksa ile ilgili açıklamalar yapmıştı. Yalçın, "Antalyaspor'a gelince şaşırdım. Buksa’yı biz Rusya’dan biliyorduk, takip ediyorduk. Çok başarılı bir oyuncu olacağına inanıyorum. Çalışırsa başarılı olur." demişti.

RUSYA'DA OYNAMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

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Buksa'yı Rusya'dan beri takip ettiklerini söyleyen Sergen Yalçın'ın ülkeleri karıştırdığı ortaya çıktı. Buksa'nın kariyerinin hiçbir döneminde Rusya'da oynamadığı öğrenilince sosyal medyada Sergen Yalçın'ın bu sözleri gündem oldu.

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