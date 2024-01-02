SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. Sergen Yalçın Antalyaspor'un başında ilk antrenmanına çıktı, kameradan duyulan sözleri gündem oldu!

Sergen Yalçın Antalyaspor'un başında ilk antrenmanına çıktı, kameradan duyulan sözleri gündem oldu!

02.01.2024 23:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile sözleşme imzalayan Sergen Yalçın, Akdeniz temsilcisiyle ilk idmanına çıkarken, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Oyuncularına talimat veren Yalçın'ın oyuncularına söyledikleri kameralardan duyulurken, o anlar gündem oldu. İşte detaylar...

Süper Lig’de oynadığı 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi ile 24 puan toplayan Antalyaspor’da sezon sonuna kadar anlaşılan Sergen Yalçın, takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Yalçın, antrenman öncesi futbolcularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

BAŞKAN DA ANTRENMANI İZLEDİ

dddc7565aa5027b8a7d7813f9c858ab5

İlk 15 dakikası basına açık olan antrenman koşuyla başlarken, ısınma hareketleri ile devam etti. Kırmızı-beyazlıların yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, oyuncularıyla bol bol sohbet ettiği görülürken, antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Öte yandan antrenmanı kulüp başkanı Sinan Boztepe, basın sözcüsü Alkan Evren ve bazı yöneticiler de izledi.

O ANLAR GÜNDEM OLDU

d4ad60c9b054715d67641c4fbe0458a8

İlk antrenmanında çekilen bir videoda oyuncularına talimat verdiği anda sesi duyulan Sergen Yalçın'ın "Sahada hızlı olması gereken tek şey top. Siz değilsiniz." dediği görüldü. Bu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İŞTE O ANLAR...


Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Premier Lig rekorlarını egale etti!Premier Lig rekorlarını egale etti!
Fenerbahçe'nin serisi sona erdi!Fenerbahçe'nin serisi sona erdi!
Takım arkadaşıydılar, nişanlandılar!Takım arkadaşıydılar, nişanlandılar!
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Antalyaspor son dakika idman Süper Lig sezon maçı süper li iyet ekipleri
En Çok Okunan Haberler
İBB'den telefonlara gelen mesajlarla ilgili uyarı geldi!

İBB'den telefonlara gelen mesajlarla ilgili uyarı geldi!

En acı tesadüf! Taziye ziyaretinde kalp krizi geçirdi, iki arkadaş yan yana toprağa verildi

En acı tesadüf! Taziye ziyaretinde kalp krizi geçirdi, iki arkadaş yan yana toprağa verildi

Icardi'den sonra bir yıldız daha, PSG'den geliyor!

Icardi'den sonra bir yıldız daha, PSG'den geliyor!

Nuri Şahin, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

Nuri Şahin, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den bir transfer daha yapıyor!

Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den bir transfer daha yapıyor!

Önce G.Saray'a, sonra F.Bahçe'ye şimdi 1. Lig'e!

Önce G.Saray'a, sonra F.Bahçe'ye şimdi 1. Lig'e!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.