Sergen Yalçın Antalyaspor'un başında ilk antrenmanına çıktı, kameradan duyulan sözleri gündem oldu!

Süper Lig’de oynadığı 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi ile 24 puan toplayan Antalyaspor’da sezon sonuna kadar anlaşılan Sergen Yalçın, takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Yalçın, antrenman öncesi futbolcularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

BAŞKAN DA ANTRENMANI İZLEDİ

İlk 15 dakikası basına açık olan antrenman koşuyla başlarken, ısınma hareketleri ile devam etti. Kırmızı-beyazlıların yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, oyuncularıyla bol bol sohbet ettiği görülürken, antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Öte yandan antrenmanı kulüp başkanı Sinan Boztepe, basın sözcüsü Alkan Evren ve bazı yöneticiler de izledi.

O ANLAR GÜNDEM OLDU

İlk antrenmanında çekilen bir videoda oyuncularına talimat verdiği anda sesi duyulan Sergen Yalçın'ın "Sahada hızlı olması gereken tek şey top. Siz değilsiniz." dediği görüldü. Bu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İŞTE O ANLAR...

????Sergen Yalçın ilk antrenmanında:



????"Sahada hızlı olması gereken tek şey top. Siz değilsiniz."



[????Gürkan Balcı] pic.twitter.com/zWE58Rtd9e — Mynet Spor (@mynetspor) January 2, 2024







