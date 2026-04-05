Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası çok konuşulacak sözler! "Emeğimizi çaldılar"

Fenerbahçe derbisinde son dakikalarda gelen penaltı golüyle 1-0 mağlup olan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, hakem Yasin Kol’a sert tepki gösterdi. Pozisyonun dışarıda olduğunu savunan Yalçın, VAR’ın devreye girmemesine anlam veremediğini belirterek yaşananları “emek hırsızlığı” olarak nitelendirdi.

Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş'ta Fenerbahçe karşısında son dakikalarda penaltıdan gelen golle alınan 1-0 mağlubiyetin yankıları sürerken teknik direktör Sergen Yalçın'dan dikkat çeken açıklamalarda geldi.

Yalçın açıklamasında karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'a yönelik sert tepki geldi.

"PENALTIYLA ALAKASI YOK"

"Bu sene derbilerde başımıza gelen şeyleri hayatın doğal akışında olduğunu düşünmüyorum. Penaltıda kenarda pozisyona baktık. Hakem 50 metre uzak. Pozisyon dışarıda! Penaltı olma ihtimali zaten yok. Penaltıyla zaten alakası yok."

"ANLAM VEREMİYORUM"

Hadi hakemi geçtim. Görmüyor pozisyonu. VAR niye devreye girmiyor? Anlam veremiyorum. Emek hırsızlığı olmuyor mu bu? Ülkemizdeki futbolun ne durumda olduğunun göstergesi."

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Beşiktaş'tan konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi. Siyah-Beyazlılar yaptığı paylaşıma 'Emek hırsızları' notunu düştü.

Okuyucu Yorumları 23 yorum
emeğiniz 1 puan içinmiydi,kalecinize ve beceriksiz fb forvetine dua edinde hezimete uğramadınız
Galatasaray maçından sonra ortalığı ayağa kaldırmıştın. Bu maçtan sonra yangın yerine çevirmeniz lazım.
üç tane karşı karşıya gol.kacmis emekten bahsediyor
@fenerli197 kaçırmasaydın
ilk yarı 1/4 - 1/5 olurdu bjk becerikli. Olsaydı sen hanki mactaydin
@fenerli197 5 tane yalnız
