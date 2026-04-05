Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası çok konuşulacak sözler! "Emeğimizi çaldılar"

Beşiktaş'ta Fenerbahçe karşısında son dakikalarda penaltıdan gelen golle alınan 1-0 mağlubiyetin yankıları sürerken teknik direktör Sergen Yalçın'dan dikkat çeken açıklamalarda geldi.

Yalçın açıklamasında karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'a yönelik sert tepki geldi.

"PENALTIYLA ALAKASI YOK"

"Bu sene derbilerde başımıza gelen şeyleri hayatın doğal akışında olduğunu düşünmüyorum. Penaltıda kenarda pozisyona baktık. Hakem 50 metre uzak. Pozisyon dışarıda! Penaltı olma ihtimali zaten yok. Penaltıyla zaten alakası yok."

"ANLAM VEREMİYORUM"

Hadi hakemi geçtim. Görmüyor pozisyonu. VAR niye devreye girmiyor? Anlam veremiyorum. Emek hırsızlığı olmuyor mu bu? Ülkemizdeki futbolun ne durumda olduğunun göstergesi."

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Beşiktaş'tan konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi. Siyah-Beyazlılar yaptığı paylaşıma 'Emek hırsızları' notunu düştü.