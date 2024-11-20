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  4. Sergen Yalçın'dan flaş Galatasaray iddiası! Sarı-kırmızılıların önümüzdeki 5 maçını değerlendirdi ve tahminde bulundu! "Galatasaray 5 maçı da..."

Sergen Yalçın'dan flaş Galatasaray iddiası! Sarı-kırmızılıların önümüzdeki 5 maçını değerlendirdi ve tahminde bulundu! "Galatasaray 5 maçı da..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.11.2024 20:16
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Sergen Yalçın, her hafta olduğu gibi bu hafta da yorumlarıyla gündem olmayı başardı. Yorumculuk kariyerine YouTube'da devam eden Sergen Yalçın, ligimizin gidişatı ile ilgili konuştu. Galatasaray'ın önümüzdeki 5 lig maçını yorumlayan Sergen Yalçın'ın iddiası sosyal medyada gündeme oturdu.

Sergen Yalçın'dan flaş Galatasaray iddiası! Sarı-kırmızılıların önümüzdeki 5 maçını değerlendirdi ve tahminde bulundu! "Galatasaray 5 maçı da..."

Türk futbolunun efsane ismi Sergen Yalçın, YouTube'da yayın hayatına devam eden KAFA Sports'un programında konuştu. Galatasaray'ın gidişatını beğendiğini söyleyen Sergen Yalçın, sarı-kırmızılıların önümüzdeki 5 maçı hakkında flaş bir tahminde bulundu.

"GALATASARAY 5 MAÇINI KAZANIR"

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Galatasaray'ın 5 maçı hakkında konuşan Sergen Yalçın, "Avrupa maçlarını bilemem ama Türkiye Ligi'ndeki 5 maçını Galatasaray kazanır." dedi.

"GALATASARAY PUAN KAYBETMEZ"

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Sergen Yalçın, "Sivas mesela eski Sivas değil. Belki Anadolu takımları bana bozuluyor ama tamamen ekonomiyle alakalı bir durum. Güçleri sınırlı olduğu için, Galatasaray'dan puan almaları zor. Cevap veremiyorlar oyun olarak. Galatasaray puan kaybetmez." ifadelerini kullandı.

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Sergen Yalçın galatasaray
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