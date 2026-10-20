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Sergen Yalçın'dan Milli Takım forvetleri için esprili cevap: "Instagram'dan arayıp bulacağım"

Sergen Yalçın, A Milli Takım ile 4 yıllık anlaştığını açıkladı. Belçika’yı yenerlerse play-off oynayacaklarını söyledi ve esprili yanıtlarıyla katıldığı son programa damga vurdu.

Sergen Yalçın'dan Milli Takım forvetleri için esprili cevap: "Instagram'dan arayıp bulacağım"
Emre Şen

Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım’ın başına geçen Sergen Yalçın, 4 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Son olarak Beşiktaş’ı çalıştıran ve ardından futbol yorumculuğu yapan Yalçın, milli takım teknik direktörlüğüne ilişkin samimi ve esprili açıklamalarda bulundu.

“HAYIR DEME LÜKSÜM YOKTU”

Sergen Yalçın dan Milli Takım forvetleri için esprili cevap: "Instagram dan arayıp bulacağım" 1

Milli takım teknik direktörlüğünün her teknik adamın hayalini kurduğu bir görev olduğunu belirten Yalçın, ay-yıldızlı forma için her şeyin geride kaldığını vurguladı. Milli takımın kulüp takımlarının çok üzerinde bir konumda olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, teklifi geri çevirme şansı bulunmadığını söyledi.

“Hayır deme lüksüm yoktu. Ülke takımlarından çok daha üstte bir konumda milli takım.”

“SANTRAFORSUZ OYUN OLMAZ DEMEDİM”

Sergen Yalçın dan Milli Takım forvetleri için esprili cevap: "Instagram dan arayıp bulacağım" 2

Daha önce santraforsuz oyun olmayacağını söylediği yönündeki soruya sert yanıt veren Yalçın, böyle bir sözü kullanmadığını belirtti. Teknik adam, milli takımda birçok santrafor bulunduğunu söyleyerek adil kararlar vereceğini de ekledi.

“Santraforsuz oyun olmaz demedim. Golcüleri Instagram’dan arayıp bulacağım, bu nasıl soru ya? Birçok santraforumuz var bizim. Ben gece yattığım zaman kafam o kadar rahat ki, çünkü adaletliyim.”

4 YILLIK SÖZLEŞMENİN SEBEBİ: EURO VE DÜNYA KUPASI

Sergen Yalçın dan Milli Takım forvetleri için esprili cevap: "Instagram dan arayıp bulacağım" 3

Yalçın, 4 yıllık sözleşmenin sebebini Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası hedefiyle açıkladı. Bir Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası oynamak istediklerini belirten teknik adam, bu iki turnuvanın takvim olarak 4 yıllık süreci kapsadığını söyledi. Dünya Kupası’ndan sonra milli takımın zor bir dönemden geçtiğini de itiraf eden Yalçın, kısa vadede A Ligi’nde kalmayı öncelik olarak belirledi.

“Elemelerde kim çıkarsa çıksın bizim için fark etmez. Dünya Kupası’ndan sonra bizim için durum kötü. Hatta en kötü biziz. Kesinlikle A grubundan düşmememiz lazım. Belçika’yı yenersek play-off oynarız. Planımız Avrupa şampiyonası ve dünya kupası. Mecbur 4 yıllık sözleşme yaptık çünkü bu 2 turnuva bu kadar sürüyor.”

“BELÇİKA’YI YENEMEZSEK B GRUBUNA DÜŞECEĞİZ”

Sergen Yalçın dan Milli Takım forvetleri için esprili cevap: "Instagram dan arayıp bulacağım" 4

Uluslar Ligi’nde 4 maçta puan alamayan A Milli Takım için Belçika maçının büyük önem taşıdığını söyleyen Yalçın, bir galibiyetle play-off şansının doğabileceğini belirtti. Belçika’yı yenemedikleri takdirde büyük ihtimalle B Ligi’ne düşeceklerini dile getiren Yalçın, takımın çok çalışacağını ve kimsenin endişe etmemesi gerektiğini söyledi.

“Belçika’yı yenemezsek büyük ihtimalle B grubuna düşeceğiz ama gerçekten çok çalışacağız kimse merak etmesin.”

“MİLLİ TAKIM FUTBOLCUSU ISLIKLANMAZ”

Sergen Yalçın dan Milli Takım forvetleri için esprili cevap: "Instagram dan arayıp bulacağım" 5

Taraftarlara destek çağrısı yapan Yalçın, milli futbolculara yönelik ıslık ve tepkilere de değindi. Takımın bu ortamdan güçlü çıkacağını söyleyen deneyimli teknik adam, milli takım oyuncularının sonuna kadar desteklenmesini istedi. Montella döneminde kadro dışı kalan kaleci Berke Özer için de milli takıma dönüşünün önünde engel görmediğini söyledi.

“Milli takım futbolcusu ıslıklanmaz. Sonuna kadar çocuklarımıza destek verelim. Biz bu ortamdan güçlü çıkacağız.”

İLK SINAV BELÇİKA, ARDINDAN FRANSA

Sergen Yalçın’ın ilk sınavı, 12 Kasım Perşembe günü İzmir Gürsel Aksel Stadı’nda Belçika karşısında olacak. A Milli Takım, 15 Kasım Pazar günü ise Uluslar Ligi’ndeki son maçı için Fransa deplasmanına çıkacak.

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