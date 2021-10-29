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Sergen Yalçın eski öğrencisinin peşinde

29.10.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerli takviyesi istemesi sonrasında harekete geçen Siyah-Beyazlılar rotasını Alanyaspor'a çevirdi. Yönetim, Sergen Yalçın'ın "2-3 bölgede kullanırım" dediği Efecan Karaca için Akdeniz ekibine teklif hazırlığında.

Sergen Yalçın eski öğrencisinin peşinde
Efecan Karaca

Efecan Karaca

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Alanyaspor
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Ara transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş 'ta Efecan Karaca sesleri yükseliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yerli takviyesi istemesi üzerine harekete geçen yönetim, Alanya formasıyla çok iyi bir sezon geçiren tecrübeli yıldıza kanca attı.

RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR

Yalçın'ın yöneticilerle yaptığı görüşmede, "2-3 bölgede onu kullanabilirim" dediği belirlendi. Siyah- Beyazlılar'ın devre arasında Akdeniz ekibine resmi teklif yapması bekleniyor.

Galatasaray, Efecan Karaca için harekete geçti

TRABZONSPOR DA İLGİLENİYOR

Alanya ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Efecan Karaca ile Trabzonspor da ilgileniyor. Milli futbolcunun iki kulübe de çok sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

2017 YILINDA YILDIZI PARLADI

31 yaşındaki Efecan Karaca 2017-18 sezonundan itibaren ismini duyurmaya başladı. Alanyaspor'un çıkışında büyük rol oynayan tecrübeli yıldız 30 yaşında ilk kez milli formayı sırtına geçirmeyi başardı.


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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü Efecan Karaca
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