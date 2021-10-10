Sergen Yalçın ile adını duyuran Lisaveta Karibskaya'dan yatak pozları

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile aşk yaşamasıyla tanınan 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya (Lisaveta Karibskaya), sosyal medyada yeni pozlarını paylaştı.

Yatakta iç çamaşırlarıyla pozlar veren Lisaveta Karibskaya takipçilerini mest etti. Lisaveta Karibskaya tanga iç çamaşırıyla yatakta yaptığı paylaşımlara ise "Beni güvende tutacaksın, seni vahşi tutacağım" notunu düştü.

Ünlü modelin paylaşımlarına Türk takipçileri ise "Yenge bu pozlar ne böyle ya hocam kıskanır" yorumları yağdırdı.

Lisaveta Karibskaya ve Sergen Yalçın'ın son dönemde ayrıldıkları iddiası ortaya atılmıştı. İkili bir süredir birlikte görüntü vermiyor.

