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Sergen Yalçın ile adını duyuran Lisaveta Karibskaya'dan yatak pozları

10.10.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın 48 yaşındaki teknik direktör Sergen Yalçın ile adını duyuran model Lisaveta Karibskaya sosyal medyadaki pozlarıyla gündem oldu.

Sergen Yalçın ile adını duyuran Lisaveta Karibskaya'dan yatak pozları

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile aşk yaşamasıyla tanınan 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya (Lisaveta Karibskaya), sosyal medyada yeni pozlarını paylaştı.

Yatakta iç çamaşırlarıyla pozlar veren Lisaveta Karibskaya takipçilerini mest etti. Lisaveta Karibskaya tanga iç çamaşırıyla yatakta yaptığı paylaşımlara ise "Beni güvende tutacaksın, seni vahşi tutacağım" notunu düştü.

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Ünlü modelin paylaşımlarına Türk takipçileri ise "Yenge bu pozlar ne böyle ya hocam kıskanır" yorumları yağdırdı.

Ekran Alıntısı

Lisaveta Karibskaya ve Sergen Yalçın'ın son dönemde ayrıldıkları iddiası ortaya atılmıştı. İkili bir süredir birlikte görüntü vermiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Lisaveta Karibskaya
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