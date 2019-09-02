Sergen Yalçın: İlk 45 dakikanın şokundayız

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ”Oyuncularımız nasıl bir mantalite ile oyuna başladılar, nasıl devam ettiler. Bu kadar rahat nasıl oynadık hiç anlaşılır gibi değil, biz de anlamadık. Çok şok oldu bizim içinde bu sonuç” şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise tamamen farklı bir Yeni Malatyaspor’un olduğunu dile getiren Yalçın, “Hamleler yaptık, çaba sarf ettik çevirmek için ikinci yarıda ama maalesef kısmet olmadı. Alanyaspor’u da tebrik etmek lazım” dedi.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasını çok analiz edeceklerini kaydede Yalçın, “Özellikle yediğimiz gollerde, savunmada yaptığımız hatalar çok onları kontrol edeceğiz. Şimdi maçtan sonra da gördük pozisyonları bir lig takımı böyle goller yemez, yememeli. Çok daha sağlam olmalı, çok daha akıllı olmalı. Özellikle savunma oyuncularında bireysel hatalara engel olamıyoruz. Çalışıyoruz, anlatıyoruz ama bazı şeyleri çözmek biraz zaman istiyor" şeklinde konuştu.

İkinci yarıdaki oyundan memnun olduklarını ifade eden başarılı teknik adam, konuşmasını şöyle sürdürdü: