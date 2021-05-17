Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi! Şampiyonluğu ağlayarak kutladı

Bir döneme çapkınlıklarıyla damga vuran Sergen Yalçın'ın, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisinin 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya olduğu ortaya çıktı. Ünlü modelin Beşiktaş'ın şampiyonluğunda mutluluk gözyaşı döktüğü anlar dikkat çekti.

MAÇLARI STATTA İZLEDİ

Beşiktaş'ın maçlarını yakından takip eden Ukraynalı güzelin, seyirciye kapalı olan birçok maçı Sergen kontenjanından yararlanarak stadyumda izlediği de ortaya çıktı.



Şampiyonluk yolunda adının aşk söylentilerine karışmasını istemeyen Sergen Yalçın, sevgilisinin sosyal medya hesaplarını da kapatmasını istedi. Kendisi de Instagram sayfasını kapatıp önceki gün tekrar açan Sergen Yalçın'ın şimdilerde Karibskaya ile tatil planları yaptığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULAR DA BİLİYOR

48 yaşındaki Sergen Yalçın'la aşkını tüm Beşiktaş'lı futbolcuların da bildiği Ukraynalı güzelin, kulüp binasına da sık sık gittiği öğrenildi. Bu arada önceki günkü şampiyonluk maçını Antalya'da bir otelde izleyen Lisaveti Karibskaya'nın heyecanlı anları dikkatlerden kaçmadı.

"ARTIK INSTAGRAM'DA OLMAYAN KIZ"

Ukranyalı güzelin mutluluk gözyaşları döktüğü şampiyonluk kutlamasını bir yakın arkadaşı sosyal medyada paylaştı. Arkadaşının "Tebrikler Sergen. Artık Instagram'da olmayan kız" notu düşmesi ise Sergen'in sevgilisine yasak koyduğunun kanıtıydı.

