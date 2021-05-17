MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi! Şampiyonluğu ağlayarak kutladı

Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi! Şampiyonluğu ağlayarak kutladı

17.05.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayan Sergen Yalçın'ın kalbini 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya'ya kaptırdığı ortaya çıktı. Tribünlerde Yalçın'a desteğini sunan Ukraynalı model Karibskaya, önceki gün gelen şampiyonlukta mutluluk gözyaşları döktü.

Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi! Şampiyonluğu ağlayarak kutladı

Bir döneme çapkınlıklarıyla damga vuran Sergen Yalçın'ın, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisinin 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya olduğu ortaya çıktı. Ünlü modelin Beşiktaş'ın şampiyonluğunda mutluluk gözyaşı döktüğü anlar dikkat çekti.

MAÇLARI STATTA İZLEDİ

Beşiktaş'ın maçlarını yakından takip eden Ukraynalı güzelin, seyirciye kapalı olan birçok maçı Sergen kontenjanından yararlanarak stadyumda izlediği de ortaya çıktı.
iste-sergen-yalcin-039-in-22-yasindaki-sevgil-11-14136219_o
Şampiyonluk yolunda adının aşk söylentilerine karışmasını istemeyen Sergen Yalçın, sevgilisinin sosyal medya hesaplarını da kapatmasını istedi. Kendisi de Instagram sayfasını kapatıp önceki gün tekrar açan Sergen Yalçın'ın şimdilerde Karibskaya ile tatil planları yaptığı öğrenildi.

image_6483441_11

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULAR DA BİLİYOR

48 yaşındaki Sergen Yalçın'la aşkını tüm Beşiktaş'lı futbolcuların da bildiği Ukraynalı güzelin, kulüp binasına da sık sık gittiği öğrenildi. Bu arada önceki günkü şampiyonluk maçını Antalya'da bir otelde izleyen Lisaveti Karibskaya'nın heyecanlı anları dikkatlerden kaçmadı.

iste-sergen-yalcin-039-in-22-yasindaki-sevgil-6-14136219_o

"ARTIK INSTAGRAM'DA OLMAYAN KIZ"

Ukranyalı güzelin mutluluk gözyaşları döktüğü şampiyonluk kutlamasını bir yakın arkadaşı sosyal medyada paylaştı. Arkadaşının "Tebrikler Sergen. Artık Instagram'da olmayan kız" notu düşmesi ise Sergen'in sevgilisine yasak koyduğunun kanıtıydı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Takipçilerini mest etti! Takipçilerini mest etti!
Teknede yakalandı! Gerçek ortaya çıktıTeknede yakalandı! Gerçek ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İsrail'de sinagog ayininde facia! Onlarca yaralı var

İsrail'de sinagog ayininde facia! Onlarca yaralı var

Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

İsrail saldırısında 4 çocuğu ve eşini kaybeden baba: Çocukları öldürmenin gerekçesi ne olabilir?

İsrail saldırısında 4 çocuğu ve eşini kaybeden baba: Çocukları öldürmenin gerekçesi ne olabilir?

'Tam kapanma' sona erdi, 'kademeli normalleşme' başladı!

'Tam kapanma' sona erdi, 'kademeli normalleşme' başladı!

Survivor'da en büyük ödül! Kazanan canlı yayında belli oldu

Survivor'da en büyük ödül! Kazanan canlı yayında belli oldu

Dünyaca ünlü isimden İsrail'e tepki! Sonrasında yaptığıyla ise şaşırttı

Dünyaca ünlü isimden İsrail'e tepki! Sonrasında yaptığıyla ise şaşırttı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dizi bittikten sonra bombayı patlattı

Dizi bittikten sonra bombayı patlattı

Güzelliğini annesinden almış

Güzelliğini annesinden almış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.