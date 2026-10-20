Sergen Yalçın'ın futbolcular hakkındaki çarpıcı sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu

Sergen Yalçın'ın A Millî Takım'ın başına geçeceği yönündeki iddialar gündemdeki sıcaklığını korurken, sosyal medyada dolaşıma giren ve deneyimli teknik adamın milli futbolcular hakkında yaptığı belirtilen geçmiş açıklamalar dikkat çekti. Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu ve Ferdi Kadıoğlu gibi yıldız isimler hakkındaki sert ve ezber bozan değerlendirmeler futbolseverler arasında en çok konuşulan konular arasına girdi.

YILDIZ İSİMLER VE GENÇ YETENEKLER HAKKINDA ÇARPICI SÖZLER

Sosyal medyada paylaşılan derlemede, Sergen Yalçın'ın genç yetenekler ve Avrupa'da forma giyen milli futbolcular hakkındaki eleştirileri ön plana çıktı. Kenan Yıldız için "Kenan'da hiçbir yıldız özelliği yok" ifadelerini kullandığı belirtilen Yalçın'ın, Semih Kılıçsoy için ise "Semih çok büyütüldü, çok büyütüldü. O kadar büyütülecek bir oyuncu değil bir defa" değerlendirmesini yaptığı aktarıldı. Öte yandan Ferdi Kadıoğlu hakkında "Ferdi de Premier Lig için düz bir oyuncu!" ifadelerini kullandığı hatırlanan tecrübeli çalıştırıcının, Cengiz Ünder için de "Cengiz Ünder yıldız oyuncu olmayacak" dediği akıllara geldi.

ARDA GÜLER KARŞILAŞTIRMASI VE ORTA SAHA TERCİHLERİ

Gündem olan görselde en çok dikkat çeken bölümlerden biri Real Madrid forması giyen Arda Güler ile ilgili yapılan yorumlar oldu. Arda için "Sadece 1 gol atmakla olmaz o maçlarda. 18 yaşındaki Sergen büyüktür, 18 yaşındaki Arda" ifadelerini kullandığı hatırlanan Yalçın'ın, orta saha oyuncuları Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü hakkında da keskin görüşler belirttiği de hatırlandı. Hakan Çalhanoğlu'nun savunma yönünü eleştirerek "Hakan'ın savunması o kadar iyi değil" dediği belirtilen tecrübeli ismin, Orkun Kökçü'ye ise "6 numarada sana ihtiyacım yok benim. Bana sorun çözecek oyuncu lazım" şeklinde seslendiği videolar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.