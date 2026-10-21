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Sergen Yalçın'ın milli takımdan alacağı maaş belli oldu! Tazminatı da var

Türkiye Futbol Federasyonu'nun A Millî Futbol Takımı teknik direktörlüğüne getirildiğini resmen duyurduğu Sergen Yalçın ile yapılan anlaşmanın perde arkası netlik kazandı. Yıllık maaş almayacağını belirten tecrübeli çalıştırıcı ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağı açıklanırken, basına yansıyan iddialarda ise kontrat ve tazminat detayları öne çıktı.

Sergen Yalçın'ın milli takımdan alacağı maaş belli oldu! Tazminatı da var
Emre Şen

A Millî Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirildiğinin TFF tarafından resmi olarak açıklanmasının ardından, tecrübeli çalıştırıcı ile federasyon arasındaki sözleşmenin detayları spor kamuoyunda geniş yer buldu. TFF'den yapılan resmi bilgilendirmede 53 yaşındaki teknik adamla 4 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

MAAŞ ALMAYACAĞINI BİLDİRDİ, 4 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Sergen Yalçın ın milli takımdan alacağı maaş belli oldu! Tazminatı da var 1

Açıklamaların ardından değerlendirmelerde bulunan Sergen Yalçın, millî görev bilinciyle hareket ettiğini vurgulayarak "Söz konusu Millî Takım ise parasal konularda bir talepte bulunmam söz konusu değil" ifadelerini kullandığını ve federasyonla 4 yıllık anlaşma sağladıklarını belirtti. Deneyimli teknik adam, kontrat süresinin uzunluğuna ilişkin olarak önlerindeki Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası hedeflerini işaret etti.

TAZMİNAT VE ALACAĞI MAAŞ

Sergen Yalçın ın milli takımdan alacağı maaş belli oldu! Tazminatı da var 2

Anlaşmanın detaylarına ilişkin iddiaları paylaşan gazeteci İbrahim Seten ise taraflar arasında 2.5 milyon Euro yıllık maaş üzerinden mutabakat sağlandığını öne sürdü. Seten, sözleşmede yer aldığı iddia edilen özel bir maddeye dikkat çekerek, olası bir TFF yönetimi değişikliğinde yeni yönetimin Sergen Yalçın ile çalışmak istememesi durumunda 1 milyon Euro tazminat ödeneceğini aktardı.

İMZA TÖRENİ PERŞEMBE GÜNÜ DÜZENLENECEK

Türkiye Futbol Federasyonu, A Millî Takım'ın yeni patronu Sergen Yalçın için 22 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te imza töreni düzenleneceğini duyurdu. Resmi sözleşmenin imzalanmasının ardından tecrübeli çalıştırıcının millî takımdaki görevine resmen başlayacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Türkiye milli takım
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