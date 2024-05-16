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Şeriat paylaşımı olay olmuştu! Avukat Feyza Altun hakkında karar çıktı

16.05.2024 17:54
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Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar sebebi ile hakkında soruşturma başlatılan avukat Feyza Altun hakkında karar çıktı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Feyza Altun’un 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Şeriat paylaşımı olay olmuştu! Avukat Feyza Altun hakkında karar çıktı

Sosyal medya paylaşımları nedeni ile hakkında soruşturma başlatılan avukat Feyza Altun’un cezası belli oldu.

Sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından avukat Feyza Altun hakkında soruşturma başlatılmıştı. Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Feyza Altun ve taraf avukatları katıldı.

feyza altun

“SUÇ İŞLEYENLER ASLINDA...”

Sanık Feyza Altun, “14 yıldır avukat olarak görev yapıyorum, şeriat Türkiye’de korunan bir değer değildir. Olay tarihinde ben Farsça bir şiiri X sosyal paylaşım sitesinde kendi adıma kayıtlı kullanıcı hesabımdan paylaşmıştım. Bu paylaşımdan sonra tanımadığım birisi "lan Feyza şeriat atak mı geçiriyorsun" şeklinde paylaşımda bulundu.

Bunun üzerine ben iddianameye konu tweeti attım. Bu tweetin yanlış anlaşılabileceğini fark edince 5-10 dk sonra bu tweeti sildim. Suç işleyenler aslında bu tweeti yayanlar ve gündeme getirenlerdir. Türkiye’de şeriat yönetiminin olmasını kabul edemem, Türkiye laik bir devlettir, şeriat yönetimi kafa kesen bir yönetimdir. Ben böyle bir yönetim istemiyorum. Benim din ve vicdan özgürlüğüyle bir problemim yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim” dedi.

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SAVCI 3 YIL İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Feyza Altun’un 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

9 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Feyza Altun’un “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti ayrıca Feyza Altun’un suç nedeniyle pişmanlık duymamasından dolayı indirim uygulamadı.

(İHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

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