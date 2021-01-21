Serik Güreş Eğitim Merkezi yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara veren Serik Güreş Eğitim Merkezi’nde kapsamlı bir bakım onarım çalışması başlattı. Merkez, yapılacak olan bir dizi tadilat, tamirat, bakım ve onarım çalışması sonrasında yeni çehresiyle sporun ve sporcuların hizmetinde olacak.

Bugüne kadar bünyesinde milli takımlara yükselen ve Kırkpınar’da birçok şampiyonluk kazanan güreşçi yetiştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Pehlivanlar Diyarı" Serik’te Güreş Eğitim Merkezi’nde bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.

“Bakım onarım çalışmalarına hız verildi”

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Serik Güreş Eğitim Merkezi, korona virüsle mücadele kapsamında kapılarını şimdilik kapalı tutuyor. Pandemi döneminde Büyükşehir Belediyesi tesiste yapılması gereken onarım ve bakım çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda alçı, sıva ve boyama işlemleri tamamlandı. Yağış sonrası oluşan çatlakların giderilmesi için izolasyon ve su yalıtımı çalışmalarına başlandı. Çalışmaların tamamlanması ve pandemi sürecinin sonlanmasıyla birlikte güreş eğitim merkezi sporun ve sporcuların hizmetinde olmaya devam edecek.

