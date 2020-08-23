YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Serinlemek için nehre giren 15 yaşındaki hayatını kaybetti

Serinlemek için nehre giren 15 yaşındaki hayatını kaybetti

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 23.08.2020 12:37 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde serinlemek için nehre giren 15 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.Olay, bugün öğlen saatlerinde Çınar’a bağlı Yuvacık köyünde meydana geldi.

Serinlemek için nehre giren 15 yaşındaki hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde serinlemek için nehre giren 15 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.
Olay, bugün öğlen saatlerinde Çınar’a bağlı Yuvacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre serinlemek için nehre giren 15 yaşındaki Poyraz Çitil, bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Talihsiz gencin cansız bedeni, bir süre sonra su yüzeyinde bulundu. Çitil’in cansız bedeni, köylüler tarafından sudan çıkarıldı.
Poyraz Çitil’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROtelde gergin anlar! Otelde gergin anlar!
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi
En Çok Okunan Yerel Haberler
İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda bir vefat bilgisi veremiyorum, öyle bir bilgimiz yok ama kayıp bilgimiz var."
İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda bir vefat bilgisi veremiyorum, öyle bir bilgimiz yok ama kayıp bilgimiz var."
İçişleri Bakanı Soylu: "Dereli'de düğün salonunda 20 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
İçişleri Bakanı Soylu: "Dereli'de düğün salonunda 20 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
İçişleri Bakanı Soylu: "Tirebolu-Güce yolunda bir problem yok ama Güce’den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da m
İçişleri Bakanı Soylu: "Tirebolu-Güce yolunda bir problem yok ama Güce’den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da m
Aşiret düğününde takılar gelin ve damada değil sandığa atıldı
Aşiret düğününde takılar gelin ve damada değil sandığa atıldı
İyi Parti Genel Başkanı Akşener, düğüne katıldı
İyi Parti Genel Başkanı Akşener, düğüne katıldı
Isparta Emrespor, iç transferde 11 futbolcuyla anlaştı
Isparta Emrespor, iç transferde 11 futbolcuyla anlaştı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 23 Ağustos Pazar

İmsak
04:07
Sabah
05:34
Öğle
12:27
İkindi
16:09
Akşam
19:09
Yatsı
20:31
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Bağlar Belediyesi eğitim kurslarından büyük başarı
Bağlar Belediyesi eğitim kurslarından büyük başarı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Beyoğlu, bayram öncesi çocukları sevindirdi
Beyoğlu, bayram öncesi çocukları sevindirdi
Kopan elini bırakıp kaçtı!
Kopan elini bırakıp kaçtı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.