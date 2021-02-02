SERKA, mesleki eğitimi güçlendirmeye Arpaçay’da devam ediyor

Serhat Kalkınma Ajansı’nın kamu kurum ve kuruluşları için teklif çağrısına çıktığı 6.Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında mesleki eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik Arpaçay Milli Eğitim Müdürlüğünün sunduğu projeye destek verecek.

Mali destek almaya hak kazanan Arpaçay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait “Arpaçay’da Robotik Beyinler” projesinin sözleşmesi SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir ile Arpaçay İlçe Milli Eğitim Müdürü Ozan Suvari tarafından imzalandı.

Proje ile Arpaçay ilçesi Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’na Ajans desteğiyle robotik kodlama laboratuvarı kurulacak. Laboratuvarda Arpaçaylı gençler yenilikçi eğitim modelleri arasında gösterilen STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) yaklaşımını baz alan robotik kodlamaları öğrenerek analitik düşünme ve problem çözme kabiliyetlerini artıracak, geleceğin en önde gelen sektörleri arasında yer alan yazılım sektörüne potansiyel birer yazılımcı haline gelecekler.



