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  4. Sertaslan’dan köy ziyaretleri

Sertaslan’dan köy ziyaretleri

BURSA HABERLERİ  | 15.01.2020 10:31 | Son Güncelleme

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Karacaali ve Narlı’da vatandaşlarla bir araya geldi.CHP Gemlik İlçe Başkanı Cemil Acar, Belediye Meclis Üyeleri ve daire müdürleriyle beraber daha önce köy statüsünde olan Karacaali ve Narlı mahallelerini ziyaret eden Başkan Sertaslan, burada vatandaşlarla birebir temaslarda bulundu.

Sertaslan’dan köy ziyaretleri

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Karacaali ve Narlı’da vatandaşlarla bir araya geldi.
CHP Gemlik İlçe Başkanı Cemil Acar, Belediye Meclis Üyeleri ve daire müdürleriyle beraber daha önce köy statüsünde olan Karacaali ve Narlı mahallelerini ziyaret eden Başkan Sertaslan, burada vatandaşlarla birebir temaslarda bulundu. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, köyleri önemsediklerini belirtirken, Gemlik’in 376 kilometrekare alanının tümüne eşit hizmet anlayışla çalışmalarını yürüttüklerini ifade etti. Köylerin sorunlarıyla ilgili çalışmaları da sürdürdüklerinin altını çizen Sertaslan, “Gemlik’te 17 köyümüz mevcut, göreve geldiğimizde muhtarlıklar müdürlüğümüz ve köy muhtarlarımızla istişare ederek sorunları tespit edip, çalışmalarımızı ona göre gerçekleştirdik. Bu mevki de özellikle zeytin hasat zamanı öncesi arazi yollarımızda sıkıntılarımız vardı. Bu sıkıntıları Fen İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla giderdik. Ayrıca Karacaali ve Narlı’da parke taş çalışması gerçekleştirdik ve yeni yolları hizmete açtık. Gemlik’te bizden önce köylerimizin bu sorunlarına el atılmamıştı. Bizler köylerimizi önemsiyoruz” dedi.
Gemlik Belediyesi’nin sosyal belediyecilik konusunda adımları hızlıca attığını ifade eden Sertaslan, “Gemlik’te hiçbir çocuk yatağa aç girmesin istiyor ve buna göre çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Sosyal yardım işleri müdürlüğümüz şu ana kadar 816 ev ziyareti yaparak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit etti. Gemlik’te ihtiyacı olmayana yardım yapma devri artık sona erdi. Halk Marketi hayata geçirdiğimiz andan itibaren Gemlik’te tespit ettiğimiz ihtiyaç sahipleri vereceğimiz halk kart ile alışverişini yapacak. Bu sayede bir elin verdiğini diğer el görmeyecek” diye konuştu.
Engelsiz taksi ile artık engellilerin ulaşım konusundaki engellerini ortadan kaldırdıklarını da belirten Sertaslan, yaklaşık 110 çocuk kapasiteli belediye kreşinde ise inşaat çalışmalarının son sürat devam ettiğini sözlerine ekledi.

Sertaslan’dan köy ziyaretleri

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