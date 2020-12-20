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Sessiz sokaklarda uyku keyfi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 20.12.2020 12:21 | Son Güncelleme

Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı hafta sonunda güneşli havanın tadını sokak hayvanları çıkardı.Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Eskişehirli vatandaşlar uydu.

Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı hafta sonunda güneşli havanın tadını sokak hayvanları çıkardı.
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Eskişehirli vatandaşlar uydu. Kısıtlamanın yaşandığı hafta sonunda hava sıcaklıklarının yüksek olması ise sokak hayvanlarına yaradı. Doktorlar Caddesi, Adalar ve Çarşı gibi pandemi öncesinde Eskişehir halkının en sık uğradığı alanlar yasaklar sırasında hayvanlara kaldı. Sakin geçen bir günde güneşin altında yatıp etrafı seyreden ve uyuyan hayvanların güzel havanın tadını çıkardığı anlar fotoğraf karelerine yansıdı.

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