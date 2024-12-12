Settar Tanrıöğen'in yerine gelmişti! Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Ahmet Mümtaz Taylan itirafı! İlk kez anlattı: 'İlk başlarda...'

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Apo itirafı geldi.

Abdullah Ünal'ı canlandıran Settar Tanrıöğen sağlık sorunları nedeniyle 2. sezonda diziden ani bir şekilde ayrılmıştı. Bir süre ekranda göremediğimiz usta oyuncunun yerine de Ahmet Mümtaz Taylan gelmişti. Bu değişiklik ise seyirci tarafından pek sevilmemişti.

GELGİTLER YAŞADIĞINI İTİRAF ETTİ!

Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk olan Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Ahmet Mümtaz Taylan'la ilgili itirafta bulundu. "Settar abiden başka etkili Apo olmazdı. Gerçi Ahmet Mümtaz şu an onu aratmıyor ama. Settar abinin yeri, konumu ayrı. Settar abinin daha mülayim tavrı ve daha muhafazakar bir duruşu vardı. Role karşı inandırıcılık açısından Settar abi çok daha farklı bir pozisyon çizmişti." dedi.

Turgut, "Şimdi Ahmet Mümtaz biraz sert bir mizaçta. Reaksiyonları ve vücut dili biraz daha sert olduğu için ilk başlarda biraz acabalar oldu ama süreç içerisinde seyirci şu an alıştı ve sevdi." ifadelerini kullandı.