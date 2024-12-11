Müjde Uzman geri mi dönecek? Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından olay sözler! Son noktayı koydu...

Kızılcık Şerbeti'ndeki Alev rolüyle geçtiğimiz sezon fırtınalar estiren Müjde Uzman, yeni sezonda tükenmişlik sendromu yaşadığı iddiasıyla diziden ayrılmıştı. Daha sonra ise Aşk, Evlilik, Boşanma isimli diziyle yeniden ekranlara dönmüştü ve ekran yolculuğu kısa sürmüştü.

Yeni dizisinin final yapmasının ardından da bazı kullanıcılar Müjde Uzman'ın Kızılcık Şerbeti'ne geri döneceğine dair iddialar ortaya atmıştı. Bu iddiaları gören ünlü oyuncu çılgına dönmüştü.

MÜJDE UZMAN GERİ DÖNECEK Mİ? NET KONUŞTU!

Altın Kelebek Ödülleri’nde 3 ödül alan Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Faruk Turgut, Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk oldu. Programda Müjde Uzman'ın geri dönüp dönmeyeceğine dair konuştu.

"BİZ HOŞ AYRILMADIK"

Faruk Turgut, "Dönmez. Müjde Uzman bizim hikayede öldü. Gidenin geri dönme şansı yok. Problem yaşamışsınız. Meselelerinizi çözemediğiniz için ayrılma noktasına geldiğiniz oyuncuyla gitti denedi olmadı bir daha geri gelsin demek çok doğru ve adil olmaz. Mevcutta çalışan arkadaşlara da ayıp olur. Diziye olan inançları devam ederken birilerinin o inanç eksikliğinden kaynaklı diziyi terk edip başka bir diziye gidiyor olması ve sonra geri dönme olamaz. Biz çok hoş ayrılmadık. Geri dönme şansı olamaz.

YENİ DİZİ DE YOLDA!

Faruk Turgut, yeni bir dizi projesi daha hazırladıklarının müjdesini verdi. Eylül ayı için hazırlık yaptıklarını açıklayan Faruk Turgut, yeni dizinin isminin 'Çiçekler Açar' olacağını paylaştı. bir köylü kadınının moda ikonuna dönüşüm hikayesi anlatılacak olan dizinin bir dönem dizisi olduğunu açıkladı.