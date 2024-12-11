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Sette kavga çıkmıştı! Siyah Kalp dizisinde beklenmeyen ayrılık!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
11.12.2024 21:15
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Ece Uslu, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Siyah Kalp dizisi, son günlerde oyuncular arasında yaşanan gerginlik nedeniyle gündeme geliyor. Kavga iddiaları devam ederken dizide bir ayrılık yaşandı.

Sette kavga çıkmıştı! Siyah Kalp dizisinde beklenmeyen ayrılık!

Ece Uslu, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Siyah Kalp dizisi, sette yaşanan kavga nedeniyle gündem olmuştu. Çekimleri Kapadokya’da gerçekleştirilen dizinin Samet’i Burak Sergen ile Bünyamin’e hayat veren Bülent Polat çekim sırasında kavga etmişti.

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İddiaya göre Esra Dermancıoğlu ile Bülent Polat’ın kendi aralarında konuşup gülmesi o esnada provada olan Burak Sergen’i sinirlendirmiş. Bu sebeple başlayan kavga büyümüş ve Burak Sergen sette Bülent Polat’ın üzerine yürümüş. Sette yaşanan bu gergin anların son bulması için ekip araya girmiş.

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GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANACAK!

Kavga gündeminin ardından ise dizide flaş bir değişiklik yaşanacak. Yıldız Tunç’un yazdığı dizinin geçen yaz kurucu yönetmenliğini Uluç Bayraktar yapmış ve ardından görevini Kerem Çakıroğlu’na devretmişti. Yapım şirketi daha sonra yönetmen değişikliğine gitme kararı almış ve Kapadokya’da çekilen dizinin yönetmenliğini Ali Balcı‘ya teslim etmişti.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ali Balcı ay sonunda dizinin yönetmenliğini bırakacak. Ali Balcı’nın çok yorulduğu ve yeni projeleri olduğu için kendi isteğiyle ayrıldığı öğrenildi. Balcı’nın ardından son Tims&B’nin Karadut dizisini çeken Murat Saraçoğlu yönetmen oturacak.

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Anahtar Kelimeler:
Siyah Kalp
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