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Siyah Kalp setinde oyuncular kavga etmişti! Ünlü oyuncudan açıklama geldi, yaşananları anlattı! 'Esra'ya yüksek sesle bağırınca...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
10.12.2024 20:17
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Ece Uslu, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Siyah Kalp dizisinde oyuncuların kavga ettiği setin ara verdiği iddia edilmişti. Ünlü oyuncu Bülent Polat açıklama yaptı. Olayın nasıl yaşandığını anlattı.

Siyah Kalp setinde oyuncular kavga etmişti! Ünlü oyuncudan açıklama geldi, yaşananları anlattı! 'Esra'ya yüksek sesle bağırınca...'

Show Tv'nin büyük bir heyecanla başlayan dizisi Siyah Kalp dizisi, sette yaşanan kavga nedeniyle gündem oldu. Çekimleri Kapadokya’da gerçekleştirilen dizinin Samet’i Burak Sergen ile Bünyamin’e hayat veren Bülent Polat çekim sırasında kavga etti.

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Dizinin Hikmet’i Esra Dermancıoğlu ile Bülent Polat’ın kendi aralarında konuşup gülmesi o esnada provada olan Burak Sergen’i sinirlendirdi. Bu sebeple başlayan kavga büyüdü ve Burak Sergen sette Bülent Polat’ın üzerine yürüdü. Sette yaşanan bu gergin anların son bulması için ekip araya girdi.

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Ünlü isimler birbirine girdi! Siyah Kalp setini paydos ettiren kavga... Ünlü isimler birbirine girdi! Siyah Kalp setini paydos ettiren kavga...

BÜLENT POLAT'TAN AÇIKLAMA!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son yaşanan kavgayla ilgili ile Bülent Polat’tan açıklama geldi. Oyuncunun menajeri Serhat Usak, setin iptal edilmesine ve gerilimin devam etmesine neden olan tartışmanın asıl nedeninin daha önce Hudutsuz Sevda dizisinde de beraber çalışan Burak Sergen ile Esra Dermancıoğlu arasında yaşandığını açıkladı.

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Usak, olayı şu sözlerle anlattı: “Olay şu şekilde gerçekleşmiştir. Esra (Dermancıoğlu) hanım ve Burak bey sete gelmeden önce otelde tartışma yaşamışlar ve sete gergin bir şekilde gelmişler. Yakınları çekilen Bülent Bey sahnesi gereği komik oynayınca, iki kameraman ve Esra hanım gülmüş ve sahne kesilmiş. Kısa bir an olduğu için sahne baştan alınmış. Burak bey Esra hanıma yüksek sesle bağrınca, Esra hanım korkmuş ve sahneyi oynayamamış. Burak bey biraz daha yükselince Bülent bey hava almak için dışarı çıkmış. Geri dönünce Burak bey, Bülent beyin üstüne yürümüş, Bülent bey karşılık vermemiş ve sakince yönetmeni ve yapımdan yetkileri ilgilenmeleri için istemiş. Yönetmen de paydos vermiş. Oyuncumuz Bülent bey aslında bu olayın dışındadır. Olay yerinde bulunduğu için olaya dahil olmuştur. Kendisi kimse ile tartışmamıştır. Burak bey sinirlerine hakim olamamıştır.”

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Anahtar Kelimeler:
Burak Sergen Bülent Polat Esra Dermancıoğlu Siyah Kalp
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