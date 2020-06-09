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Setur Marinas mobil uygulaması yenilendi

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.06.2020 09:45 | Son Güncelleme

Yenilenen uygulama üzerinden tekneyle ilgili rezervasyon ve rezervasyon takibi, sözleşme görüntüleme, kredi kartı ile ödeme, hesap bakiyesi ve detaylarını inceleme gibi işlemler, kolaylıkla ve hızlı bir şekilde yapılabiliyor

İSTANBUL (AA) - Setur Marinas, yatçıların online işlemlerini daha konforlu yapabilmesi için mobil uygulamasını yeniledi.

Setur Marinas açıklamasına göre, Setur Marinas, yenilen uygulama ile tüm misafirlerine, teknelerine ait işlemleri cebe taşıdıkları daha etkin ve hızlı bir hizmet sunuyor.

Uygulama üzerinden tekneyle ilgili rezervasyon ve rezervasyon takibi, sözleşme görüntüleme, kredi kartı ile ödeme, hesap bakiyesi ve detaylarını inceleme gibi işlemler, kolaylıkla ve hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Ayrıca uygulama ile tüm Setur Marinaları'nı ve çevresini özellikleriyle inceleyip kampanyaları anlık takip etmek de mümkün oluyor.

Şirket, bu yeniliğini bir kampanya ile birleştiriyor. Ödeme işlemlerini ve kara park rezervasyonlarını mobil uygulama üzerinden gerçekleştiren misafirler, kara park ve lift hizmetlerinde ödeme tutarının yüzde 10'u kadar indirim kazanıyor.

30 Haziran'a kadar geçerli olacak online ödeme avantajıyla kazanılan bu ayrıcalık, 15 Eylül'e kadar denize inme koşuluyla kullanılabiliyor.

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