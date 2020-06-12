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Sevgi, Barış, Dostluk plajı Cumartesi açılıyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 12.06.2020 00:02 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eski Erdemir Plajı’nı Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eski Erdemir Plajı’nı Kdz. Ereğli Belediyesi’nin aldığını belirterek, isminide ‘Barış Plajı’ olarak değiştirdiklerini ifade etti.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, beraberinde başkan yardımcıları ve daire müdürleriyle birlikte eski adı Erdemir Plajı olan yeni adıyla Barış Plajı’nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Posbıyık, eski Erdemir Plajı’nı belediyenin aldığını ve plajlar ile mesire alanlarını 13 Haziran Cumartesi gününden itibaren ücretsiz olarak halkın kullanımına açacaklarını duyurdu.
Plajlarda ve mesire alanlarında pandemi kurallarına göre tüm tedbirlerin alındığını belirten Başkan Posbıyık, “Belediye Plajı’nın adı Sevgi Plajı, buranın adı Barış Plajı, Mesire Alanı da Dostluk Mesire Alanı oldu. Serüvenleri biliyorsunuz. Bize yardımcı oldular Kaymakamımız, İlçe Başkanları, İl Başkanları, herkes elimizden tuttu. Teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Posbıyık şunları söyledi: “Ekiplerimiz hummalı bir çalışma yaptı. Bu noktaya getirdikleri için son derece mutluyum. Tüm personele teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde çok büyük sıkıntıya giren, evde hapis kalan vatandaşlarımızın büyük bir bunalımda olduğunu biliyorduk. Onların plajlardan ve mesire alanlarından yararlanabilmesi için özveriyle çalıştık. İlaçlandı, temizlendi, çiçekler dikildi. Boyamalar, kırık olan yerler yapıldı. Fırınlar vardı, orayı yanar hale getirdik. Burayı müthiş bir çalışma neticesinde açılış noktasına getirdik. Havuz bölümünün hazırlıklarını yapıyoruz, önümüzdeki yıl açacağız. Halk plajına vatandaş ücretsiz girecek. Mesire alanlarımız ve plajlarımıza girişlerimiz ücretsiz. Sevgi Plajı’na halkımız ücretsiz girecek, güneşlikten, şezlongdan yararlanırken para vermeyecek. Alışkanlık haline gelmişti, yiyecek içecek getirebilecekler. Mesire alanına da ücretsiz giriş söz konusu. Evlerinden yiyecek içeceklerini getirebilecekler. Ancak içinde bulunduğumuz bu Barış Plajı’na girişler yine ücretsiz olacak ama dışarıdan yiyecek ve içecek maddesi sokmak yasak olacak, hizmeti biz vereceğiz. Hizmeti belediye olarak bizim yapacağımız Barış Plajı’nda çay 1 TL olacak. Tost, pide gibi her türlü şey olacak. Çok titiz bir çalışma ile şezlong konulacak yerlerin çizgileri çizildi, sosyal mesafeye uygun hale geldi. Maskesiz kimseyi almayacağız. Kapıdan girerken el değmeden el ve ayakkabılar dezenfekte edilebilecek. Batı Karadeniz’in en güzel plajı burada. Böyle bir kumsal hiç bir yerde yok. 2 kilometrelik kısım plajımız. Proje hazırlanıyor şimdi otopark yapımı için. Müthiş güzel bir yer oldu burası. Hem yeşil hem deniz. Burası Cumartesi günü saat 11.00’den itibaren halkımızın hizmetine açılacak. Pandemi kurallarına göre tüm tedbirler alındı, halkımız rahat bir yaz sezonu geçirsin diye hazırlıklar tamam.”

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