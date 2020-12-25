YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. “Sevgi Postanesi” vatandaşlara nostalji yaşatıyor

“Sevgi Postanesi” vatandaşlara nostalji yaşatıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.12.2020 09:41 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediyesi’nin yeni yılda sevdiklerine kartpostal yollamak isteyen ve bu yolla nostalji yaşatmak isteyen kişiler için kurduğu “Sevgi Postanesi” büyük ilgi görüyor.Uzaktaki sevdiklerine yeni yıl dileklerini kartpostal ile iletmek isteyenler belediye meydanında kurulan “Sevgi Postanesi”ni ziyaret ederek ücretsiz kartpostal ve pul alabiliyor.30 Aralık Çarşamba gününe kadar devam edecekBüyükçekmece’nin tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan kartpostallardan istediğini seçen vatandaşlar diledikleri ve yeni yıl mesajını yazarak posta kutusuna atıyor.

Büyükçekmece Belediyesi’nin yeni yılda sevdiklerine kartpostal yollamak isteyen ve bu yolla nostalji yaşatmak isteyen kişiler için kurduğu “Sevgi Postanesi” büyük ilgi görüyor.
Uzaktaki sevdiklerine yeni yıl dileklerini kartpostal ile iletmek isteyenler belediye meydanında kurulan “Sevgi Postanesi”ni ziyaret ederek ücretsiz kartpostal ve pul alabiliyor.
30 Aralık Çarşamba gününe kadar devam edecek
Büyükçekmece’nin tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan kartpostallardan istediğini seçen vatandaşlar diledikleri ve yeni yıl mesajını yazarak posta kutusuna atıyor. 30 Aralık tarihine kadar devam edecek olan Sevgi Postası sabah 10.00 ile 19.00 saatlerinde vatandaşlara hizmet veriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
1/

İstanbul Namaz Vakitleri 25 Aralık Cuma

İmsak
06:48
Sabah
08:20
Öğle
13:09
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:15

İstanbul Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Tezel Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.