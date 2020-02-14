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Sevgililer Günü heyecanı Yüksek Sadakat ile 17 Burda’da yaşanıyor

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 14.02.2020 15:01 | Son Güncelleme

Ünlü rock grubu Yüksek Sadakat, 16 Şubat Pazar günü saat 18.00’da 17 Burda’da vereceği konserle Çanakkalelilerin Sevgililer Günü heyecanına ortak oluyor.Gerçekleştirdiği etkinliklerle Çanakkale’nin çekim merkezi haline gelen 17 Burda, Yüksek Sadakat konseri ile Sevgililer Günü’nü unutulmaz kılıyor.

Sevgililer Günü heyecanı Yüksek Sadakat ile 17 Burda’da yaşanıyor

Ünlü rock grubu Yüksek Sadakat, 16 Şubat Pazar günü saat 18.00’da 17 Burda’da vereceği konserle Çanakkalelilerin Sevgililer Günü heyecanına ortak oluyor.
Gerçekleştirdiği etkinliklerle Çanakkale’nin çekim merkezi haline gelen 17 Burda, Yüksek Sadakat konseri ile Sevgililer Günü’nü unutulmaz kılıyor. 16 Şubat Pazar günü saat 18.00’de başlayacak konserde Yüksek Sadakat, sevilen şarkılarını Çanakkaleliler için söyleyecek. Birbirinden keyifli parçalara hep birlikte eşlik edecek 17 Burda misafirleri, Sevgililer Günü romantizmini doyasıya yaşayacak.

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İmsak
06:39
Sabah
08:03
Öğle
13:34
İkindi
16:27
Akşam
18:54
Yatsı
20:13

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Orçun Eczanesi
Merkez
Özge Eczanesi
Merkez
Barbaros Eczanesi
Kepez
Çakır Eczanesi
Ayvacik
Eda Eczanesi
Ayvacik
Merkez Eczanesi
Ayvacik
Koçer Eczanesi
Bayramic
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