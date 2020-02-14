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Sevgililer Gününde her 15 dakikada nikah kıyıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 14.02.2020 13:26 | Son Güncelleme

Antalya’nın Muratpaşa’da ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü’nde her 15 dakikada bir nikah kıyılırken Belediye Başkanı Ümit Uysal da günün ilk nikahını kıydı.

Antalya’nın Muratpaşa’da ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü’nde her 15 dakikada bir nikah kıyılırken Belediye Başkanı Ümit Uysal da günün ilk nikahını kıydı. İlknur Dönmez ve Mehmet Günaydın çiftinin yeni bir hayata ‘evet’ dediği törenin ardından Ümit Uysal, damada kahve fincanı takımı hediye etti.
Antalya Muratpaşa Belediyesi’nde 14 Şubat Sevgililer Günü’nde her 15 dakikada bir nikah kıyıldı. Evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 16 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenmek için Muratpaşa Belediyesi’ne başvururken belediye nikah salonu da en yoğun günlerinden birini yaşadı. Muratpaşa Belediyesi Nikah Salonu, bu özel gün için kapılarını erkenden açtı, Belediye Başkanı Ümit Uysal da cübbesini giyerek Muratpaşa’da 14 Şubat Sevgililer Günü’nün ilk nikahını kıydı.
Başkan Uysal’ın kıydığı nikahla 52 yaşındaki İlknur Dönmez ve 55 yaşındaki Mehmet Hüsamettin Günaydın yeni bir hayat “Evet” dedi. İmzaların atılmasının ardından Uysal, aile cüzdanı İlknur Günaydın’a takdim ederken Mehmet Günaydın’a da iki kişilik Türk kahvesi fincan takımı hediye etti. Uysal, “İhtiyaç olmazsa bir kenarda dursun. Ama ihtiyaç olursa acı bir kahve içip fabrika ayarlarına dönebilirsiniz” derken çifte ayrıca, tüm nikahlarda olduğu gibi, Türk Bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün unutulmaz eseri Nutuk’u da hediye etti. Tören hep birlikte hatıra fotoğraflarını çektirilmesiyle sona ererken Uysal, “Gülümseyen insanlar arasında evlendiniz. Mutluluklar diliyorum. Allah mesut etsin” dedi.

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