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Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

ORDU HABERLERİ  | 11.07.2020 14:23 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir şahıs, sevgilisini öldürdükten sonra polisi görünce kendine de ateş ederek ağır yaraladı.

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir şahıs, sevgilisini öldürdükten sonra polisi görünce kendine de ateş ederek ağır yaraladı. Şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Kurtuluş Mahallesi’nde meydana gelen olayda Kemal E.(32), sevgilisi olduğu öğrenilen Sema D.’yi(34) silahla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen polisi görünce kafasına ateş eden Kemal E., ağır yaralandı. 112 ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Altinordu
Naz Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
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