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Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan neden ayrıldığını ilk kez açıkladı

10.12.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarının uzun soluklu yapımlarından Arka Sokaklar'da 16 sezon boyunca Mesut Komiser karakterine hayat veren oyuncu Şevket Çoruh, diziden neden ayrıldığını açıklayarak Arka Sokaklar'a geri dönüp dönmeyeceği sorusuna da yanıt verdi.

Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan neden ayrıldığını ilk kez açıkladı

49 yaşındaki oyuncu Şevket Çoruh, 17. sezonuyla ekranlarda yer alan Arka Sokaklar dizisinde 16 sezon boyunca Mesut Günler karakterini canlandırmıştı. Ayrılık kararı ile Arka Sokaklar seyircisini oldukça üzen Şevket Çoruh, Mesut Günler karakterini oynamayı neden bıraktığını ve diziye geri dönebilme ihtimali ile ilgili merak edilenleri konuk olduğu bir YouTube yayınında açıkladı.

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YouTube'de İnci Sözlük kanalının bir yayınına konuk olan Şevket Çoruh, projeden geri dönüp dönmeyeceği sorusuna da cevap verdi.

''MESUT KOMİSER'İ İKNA EDEMEDİM''

Şevket Çoruh, "Mesut'u çok özledik ne olur geri dön ağabey. Sensiz olmuyor" yorumuna, esprili bir dil ile şu cevabı verdi: "Ben Mesut ile konuştum. Biraz agresif birisi biliyorsunuz, çok laftan anlamıyor. Kesinlikle dönmem dedi. Vallahi ikna edemedim yani, keşke ikna olsa ama... Emekliye ayrılmak konusunda çok ısrar ediyor, çok yorulmuş."
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''DİZİDEN AYRILMAMIN PEK ÇOK SEBEBİ VAR''

Kendisine yöneltilen "Arka Sokaklar'dan ayrılırken ne düşündün ağabey? Sence bu son sana yakıştı mı? Neden ayrıldın?" şeklindeki soruya da cevap veren Çoruh, ayrılık sebebini ilk kez bu kadar net açıkladı: "Tabi ki çok önemli ama 17 yıl sonra neden ayrıldın cümlesi birazcık şey geliyor bana... Birincisi çok yoruldum, ikincisi tiyatroyla beraber devam ettirmek de çok zordu. Ki pandemi dönemi, 19 ay tiyatro öksüz kaldı. Kapalı kaldı ve orayı tekrar toparlamam gerekiyordu. Birçok sebebi var ama dediğim gibi ben de yoruldum. Aslında çok sevdiğim bir karakter olmasına rağmen... Asıl sebep de bu aslında. Başka karakterler oynamak, başka işler yapmak muhakkak ama bir yandan da birazcık dinlenmek. Tiyatroya birazcık özen göstermek... 17 sene boyunca hiçbir kış filmim yok mesela. Yazları sinema filmi çeken, kışları dizide oynayan bir insan haline gelmiştim. Ama şimdi daha başka projelerin içerisinde olmak için başka bir fırsat oldu benim için."


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